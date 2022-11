Senigallia: Flash Mob di Anonymous for The Voiceless in Piazza Saffi per sensibilizzare sullo sfruttamento animale

1' di lettura

07/11/2022 - Chi è senza nome a sostegno di che è senza voce. Sabato pomeriggio un gruppo di attivisti di Anonymous for The Voiceless Ancona ha tenuto un singolare Ftash Mob Senigallia, tra Corso 2 Giugno e Piazza Saffi.

Alcuni attivisti del gruppo animalista Anonymous for The Voiceless, nato in Australia ed ora diffuso anche nelle Marche dove ha una un capitolo tra Senigallia e Ancona ha mostrato dei video, reggendo sulle proprie braccia dei televisori alimentati a batteria, che mostravano gli orrori della pesca e dell'allevamento intensivo.

Gli attivisti che reggevano i video indossavano la maschera di Anonymous, mentre altri, senza maschera, spiegavano ai passanti incuriositi le loro ragioni.

Chi volesse contattare Anonymous for The Voiceless Ancona può iscriversi al gruppo FB: https://www.facebook.com/groups/557727391456138.