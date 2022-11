Roberto Cardinali è il nuovo Presidente di Confindustria Marche

2' di lettura

07/11/2022 - Roberto Cardinali, Consigliere delegato di Tecnofilm spa di S. Elpidio a Mare, è stato eletto all’unanimità Presidente di Confindustria Marche per il quadriennio 2022-2026. Succede a Claudio Schiavoni. A 37 anni, è il più giovane tra gli imprenditori che hanno guidato negli anni la Rappresentanza regionale di Confindustria nelle Marche.

Dopo la laurea con lode in Economia Aziendale alla Luiss di Roma, Master alla Cattolica di Milano e un tirocinio presso il Ministero degli Esteri per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane, Cardinali ha iniziato l’esperienza lavorativa nell’azienda di famiglia.

Tecnofilm, con 60 addetti e un fatturato 2021 di 44 milioni di euro, produce poliolefine funzionalizzate e compounds termoplastici che vengono impiegati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui calzatura, edilizia, automotive, elettrodomestici, personal care, cavi, packaging etc.

Tecnofilm è stata la prima PMI innovativa della provincia di Fermo ad aver effettuato la registrazione, grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo e ai numerosi brevetti internazionali, concentrati soprattutto nell’ambito dell’economia circolare e dei materiali bio-based. L’azienda ha una consolidata esperienza nella gestione di progetti di ricerca finanziati sia a livello europeo che nazionale e regionale e può contare sulla certificazione del sistema di gestione qualità, ambientale e di sicurezza, oltre al GRS - Global Recycled Standard. Nel 2022 Tecnofilm ha avuto conferma del rating 1 “Prime company” di CRIBIS D&B e ha ottenuto la certificazione Elite.

Cardinali dal 2009 ha ricoperto numerose cariche nel sistema Confindustria sia a livello provinciale che regionale ed è stato ideatore e coordinatore del Programma Gestione Emergenze di Confindustria operando in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il 2 giugno 2022 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Presidente di Confindustria Marche neo-eletto Cardinali ha dichiarato al termine della riunione del Consiglio di Presidenza “Ringrazio innanzitutto il Presidente Schiavoni, i colleghi presidenti e gli imprenditori di tutte le territoriali delle Marche per la fiducia e la stima dimostrata. In questo momento così complesso, partendo dall’ascolto della base associativa, è necessario costruire insieme la visione delle imprese di domani, inserite in un territorio capace di attrarre e sostenere investimenti e talenti, connesso ed interconnesso, diversificato e competitivo, pronto a rispondere rapidamente ai cambiamenti.

Alle conseguenze della pandemia e delle calamità naturali si sono aggiunte quelle del conflitto in corso, il caro energia, le problematiche di approvvigionamento, la sfida della transizione ecologica. Sarà compito di tutto il sistema Confindustria delle Marche affiancare le nostre imprese e mantenere l’industria al centro degli interessi regionali, certi del ponte che lega lo sviluppo delle imprese a quello dei territori“.