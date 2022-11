Regione non finanzia legge per sostegno fotografia, Biancani: "Errore, Marche unica con legge specifica. Settore senza fondi da 2 anni"

2' di lettura

07/11/2022 - Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani (PD) chiede fondi per il sostegno per le iniziative legate alla fotografia.

“Nelle Marche nel 2018 abbiamo varato una legge specifica per sostenere e valorizzare la cultura legata alla fotografia - spiega Biancani – che riconosce e promuove la fotografia come patrimonio storico e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di memoria e di comprensione del reale e forma espressiva particolarmente rappresentativa dell’ingegno e della produzione artistica e culturale delle Marche.

“La legge – prosegue Biancani –prevede aiuti volti alla promozione e alla valorizzazione della creazione fotografica contemporanea, nonché alla valorizzazione del patrimonio fotografico conservato nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realtà associative che promuovono la conoscenza della cultura fotografica. Inoltre riconosce il ruolo di Senigallia come “Città della fotografia”.

Ogni tuttavia è necessario che tale legge venga finanziata ma la Regione, con un decreto di fine ottobre, ha stanziato i fondi solo per la città di Senigallia, impedendo così di far uscire il bando aperto a tutte le realtà del territorio che organizzano attività legate alla fotografia

“E non è nemmeno il primo anno - aggiunge Biancani - anche nel 2021, infatti, non furono stanziate risorse e le associazioni furono costrette a partecipare ad altri bandi della cultura nei quali in molti casi vennero respinte con la promessa che sarebbe uscito il bando a loro dedicato, mai pubblicato”.

“Sono due anni – insite Biancani – che periodicamente presento emendamenti ai vari piani della cultura per chiedere finanziamenti per questo settore e ogni volta vengono respinti con la promessa che la legge sarà finanziata ma ancora non si sono viste risorse”.

“Il sostegno a Senigallia è giustissimo ma la legge prevede anche le attività nel resto delle Marche per favorire la diffusione e la crescita della cultura fotografica in tutti i territori e mi preoccupa il fatto che il decreto preveda anche per il 2023 solo il sostegno a Senigallia. In questo modo non ci sono certezze per le tante realtà che si occupano di fotografia e non si sostiene minimamente questo settore culturale così importante. Mi auguro che la Regione stanzi subito i fondi necessari con la prima variazione di bilancio finanziando questa seconda parte della legge. Non si può lasciare il settore fotografico senza fondi per due anni consecutivi”.