Monte Roberto: Vicenda Fileni, le segnalazioni e l’arrivo della deputata Eleonora Evi

1' di lettura

07/11/2022 - Venerdì 4 novembre, i Carabinieri insieme all’Arpam ( Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ), hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso lo stabilimento Fileni di Monte Roberto.

Presente la deputata dei Verdi Eleonora Evi, accorsa presso lo stabilimento - come si apprende dalle sue dichiarazioni sui social - dopo alcune segnalazioni da parte dei “cittadini del territorio, che da tempo si battono contro stabilimenti che mettono a rischio la salute e l’ambiente” che, l’avrebbero contattata segnalandole "la violazione in atto”.

Il riferimento è all’ultima sentenza del Tar, della quale è stata data notizia in un nostro precedente articolo, in base alla quale all’azienda non è stata concessa alcuna proroga per mantenere operativo lo stabilimento in questione, stabilendo al 31 ottobre il termine per la cessazione delle attività di allevamento.

Lo scorso 20 ottobre, da quanto si apprende da un suo comunicato, il Comitato per la Vallesina avrebbe segnalato ai Carabinieri e all’Arpam la presenza di attività frequenti e regolari presso lo stabilimento. Alle segnalazioni, si apprende dalla ricostruzione fatta da Ilfattoquotidiano.it, è seguito un sopralluogo in data 28 ottobre, durante il quale i carabinieri e gli agenti dell’Arpam avrebbero rivelato la presenza di 400.000 polli, a testimonianza dell'inizio di un nuovo ciclo di allevamento.

Il 4 novembre, al suo arrivo, la deputata dei Verdi Eleonora Evi ha richiamato le forze dell’ordine che, con un ulteriore sopralluogo, hanno accertato la stessa situazione incontrata nel precedente sopralluogo del 28 ottobre. Nonostante il superamento del termine del 31 ottobre, la Procura ha disposto una proroga di quindici giorni di attività per portare a conclusione il ciclo di allevamento.