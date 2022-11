Fermo: L'anno d'oro dell'arciera montegiorgese Monia Fagiani. Vince anche il Campionato Nazionale Fitast

2' di lettura

07/11/2022 - .Il suo bottino nel 2022 è di 15 medaglie d’oro e 9 d’argento. "Sono orgogliosa di aver migliorato le mie prestazioni rispetto agli scorsi anni "- commenta soddisfatta.

Montegiorgio- Si può proprio dire che il 2022 per Monia Fagiani è stato un anno d’oro. L’arciera montegiorgese non sbaglia un colpo e infatti ha collezionato ben tre primi posti nazionali nel tiro con l’arco storico per la sua categoria Madonna in foggia storica. Cioè si è aggiudicata : il Campionato Nazionale Fitast Us-Acli; il Campionato nazionale Lias-ASI 2021/22 e l’interregionale Marche Umbria; il Campionato nazionale invernale Fitast 2021/22 . Tante le gare disputate in varie regioni per arrivare a questi risultati, e grande la soddisfazione di salire ogni volta sul podio, con un bottino annuo complessivo di 15 medaglie d’oro e 9 d’argento.

“ In questo 2022 sono molto orgogliosa di me- commenta la pluricampionessa italiana- Nonostante dolorosi problemi ad una spalla sono riuscita a migliorare le mie prestazioni ottenendo punteggi più alti rispetto agli scorsi anni”.

In realtà l’arciera è recidiva nei suoi successi, perchè il suo primo campionato Fitast vinto risale al 2016. E negli anni a seguire è stata tutta una conferma. Nel 2019 da questa sua grande passione sportiva è nata l’Asd Sagittas Felix Terrae con sede a Montegiorgio, di cui è presidente. Avendo anche conseguito il diploma di istruttore qualificato di 1° livello all’Accademia Italiana di Tiro con l’arco storico e tradizionale ha visto salire sul podio anche diversi suoi allievi. “ Come il piccolo Suphyen Wirane di Montegiorgio che agli assoluti italiani Fitast di quest’anno si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Pueri”- racconta.

“ Il tiro con l’arco storico è una disciplina adatta a tutti, che unisce uno sport e una passione, quella per il Medioevo e per i bei borghi italiani che tutte le domeniche si scoprono gareggiando lunghe le vie dei centri storici. E’ dunque un piacevole passatempo oltre che una pratica sportiva che favorisce capacità di concentrazione e calma per eseguire movimenti rapidi e armonici. Ciò rende questo sport un ottimo allenamento per grandi e piccini nel controllo delle proprie emozioni, soprattutto dello stress , perché procura rilassamento e serenità e anche la capacità di lavorare su sé stessi. Provare per credere”- conclude la Fagiani.