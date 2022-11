Fermo: Fermo diventa un centro commerciale naturale: approvato il progetto “Fermo Shopping Experience” per il rilancio del centro storico

3' di lettura

07/11/2022 - Il Comune di Fermo e Confcommercio Marche Centrali lavorano insieme per la valorizzazione del piccolo commercio di qualità da Piazzetta a Piazza del Popolo.

La progettualità era nata nel 2019 e poi aveva subito un blocco a causa della pandemia e delle difficoltà conseguenti. Il bando ha invitato i commercianti del centro storico interessati a migliorare la loro attività attraverso un investimento che poi verrà risarcito al 50%. La stessa amministrazione comunale ha investito su alcuni lavori di miglioramento del centro storico nell’ambito del progetto. “Fermo Shopping Experience” è stato approvato definitivamente lo scorso venerdì dalla Regione Marche.

Paolo Calcinaro è entusiasta di vedere il progetto realizzarsi dopo un lungo percorso a ostacoli: “Grazie al prezioso sostegno di Confcommercio abbiamo messo in pratica un primo step per la ripartenza del centro città. I piccoli eventi dell’ultimo periodo hanno riscosso un grande successo, con una piazza gremita di gente. Ora è importante crederci ed essere presenti, sforzandoci di abbattere qualche convincimento stratificato negli anni. I tempi sono cambiati, è necessaria una variazione di mentalità e un pizzico di ottimismo in più”.

D’altronde, bisogna cominciare a riflettere sul rapporto commercio-turismo. Come spiega Massimiliano Polacco, Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, il progetto permette di collocare il commercio all’interno di un contenitore turistico. Insomma, dove c’è turismo c’è commercio (e Polacco è convinto che Fermo sia uno dei più interessanti centri turistici delle Marche). Come spiega il Direttore, il centro commerciale naturale si sviluppa in due componenti: la parte amministrativa e comunale che mette a disposizione gli spazi – infatti, il centro commerciale è “naturale” proprio perché si colloca tra le bellezze della città – e la parte formata dalle attività stesse. Questi due soggetti devono lavorare in sintonia per la promozione e valorizzazione del brand “Fermo Shopping Experience”.

Il vicesindaco Mauro Torresi dichiara: “Ammetto che a volte non credo nelle istituzioni, ma il Direttore Polacco mi ha fatto cambiare idea grazie alla sua professionalità e organizzazione. Poco fa, ho tenuto una riunione con i commercianti del centro storico e sono uscite nuove idee che proporremo volentieri alla Confcommercio. Questo è solo il primo step, l’inizio di un percorso che proseguiremo in futuro”.

Sempre per Confcommercio, interviene la dott.ssa Katia Cicola per confermare che le attività che hanno investito riceveranno presto il rimborso. La prossima settimana avverrà un sopralluogo per le vie del comune e nei locali partecipanti per le dovute verifiche.

Partecipano al progetto “Fermo Shopping Experience”: La Pizzicosa di Testoni Alberto e Luca sas, Gran Caffè 600 di Andler Aneta, Bracciotti di Bracciotti Paola, Bar del Corso di Bracalente Matteo, Batida di Pistolesi Francesco e Pistolesi Simone Snc, Cartolibro Emme di Massimo Cataldi, Asfodelo srl, Queen’s snc di Cipelletti Jonhatan & c., Cognigni Claudio, Friends di Cappella Massimo, Cardinali Elvio, Ellis Pub di Stabile Giampaolo, My Pizza Shop di Malaspina Matteo.

Alle attività sono state consegnate le brochure e le vetrofanie. Con questa bella notizia si chiude un cerchio e si aprono nuove strade. Presto seguiranno nuove idee destinate al centro storico, che nasceranno dal continuo lavoro dell’amministrazione comunale insieme ai commercianti.