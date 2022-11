Urbino: Calcio, termina in parità il derby fra Urbino e Atletico Gallo

2' di lettura

06/11/2022 - Pareggio in trasferta per l'Urbino nel derby contro l'Atletico Gallo valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza Marche.

Derby sentitissimo, partita maschia e ben giocata dalle due squadre con pareggio sostanzialmente giusto.



Parte forte il Gallo che crea un paio di mischie da calcio d’angolo ma senza impensierire Fiorelli. Ma la prima occasione vera al 16’ è gialloblù con Calvaresi che silura dal limite con palla fuori di pochissimo. Al 20’ va via Costantini a destra assist per l’accorrente Fabbri che apre il piatto ma calcia fuori. Al 30’ l’Urbino in vantaggio con Morani abile ad intercettare un errato disimpegno della difesa locale e colpire da appena dentro l’area insaccando nell’angolino basso dove Elezaj non può arrivarci. Al 45 occasione per il pari con palla tagliata di Belkaid per Torelli che a tu per tu con Fiorelli non riesce a concludere.



La ripresa si apre con dieci minuti di studio fino al 12’ quando il Gallo perviene al pareggio. Imbeccata di Costantini per Peroni che scavalca Fiorelli in uscita per l’1-1. L’Urbino reagisce subito, Cenerini va al tiro ma la palla esce a lato. Poi conclusione di Dalla Bona con parata di Elezaj. Occasione Gallo al 22’ colpo di testa di Costantini sventato da Fiorelli con un grande intervento. Al 24’ ci prova Morani ma il suo tiro è deviato con la palla che per poco non scavalca e beffa Elezaj. Poi al minuto 26 ancora Fiorelli protagonista sul tiro di Costantini. L’Urbino non demorde e si riaffaccia dalle parti di Elazaj al 36 con Russo che calcia sul primo palo ma il portiere è attento. Gli ultimi minuti filano via senza sussulti se non l’invenzione del sig. Bissolo di estrarre il rosso a Dalla Bona per inesistente fallo di reazione.



I migliori per l’Urbino Fiorelli, Carnesecchi e Morani per il Gallo Dominici e Peroni. Mediocre la direzione del sig. Bissolo.



ATLETICO GALLO 1

Elezaj 6,5 Fabbri 6 Notariale 6 Dominici 6,5 Nobili 6 Belkaid 6,5 (21st Gaudenzi 6) Torelli 6 Giunti 5,5 Muratori 5,5 (37st Barattini sv) Peroni 6,5 Costantini 6 All. Mariotti 6

URBINO 1

Fiorelli 7 Nisi 6 Carnesecchi 7 Dalla Bona 6,5 Fiorentini 6,5 Magnani 6,5 Montesi 6,5 (30st Russo 6) Calvaresi 6 (42st Paduano sv) Innocenti 6,5 Esposito 5,5 (15st Cenerini 6,5) Morani 7 All. Ceccarini 6,5

Reti: 30’ Morani 57’ Peroni

Arbitro: Bissolo di Legnago 5