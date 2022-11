Senigallia: Fuoco incrociato su Regione e Governo: il sindaco Olivetti, "In arrivo i fondi Cas, subito la demolizione di ponte Garibaldi"

2' di lettura

06/11/2022 - Sbloccare quanto prima i fondi per gli aiuti alle famiglie e provvedere al rifacimento del Ponte Garibaldi. E' il doppio pressing che il Comune di Senigallia sta facendo su Regione e Governo per vedere concretizzati i primi interventi a sostegno delle famiglie alluvionate e non solo.

Mentre la partita degli indennizzi per le imprese viene gestita dalla Regione (che ha gestito direttamente la raccolta dei moduli per la ricognizione dei danni), la questione che riguarda i sostegni alle famiglie alluvionate necessità di più attenzione. Ad oggi a Senigallia sono circa 2 mila le domande per la richiesta di indennizzi (il famoso modello B1) presentate da altrettanti nuclei familiari alluvionati e sono ancora 308 le abitazioni sgomberate perchè dichiarata inagibili o insalubri.



“Sono in contatto diretto sia con Roma, con i rappresentanti del nostro Governo, che con la Regione Marche e penso che almeno per lo sblocco dei fondi CAS (i contributi per le famiglie che hanno trovato una autonoma sistemazione) è questione di giorni -assicura il sindaco Massimo Olivetti- si tratta di sbloccare il famoso fondo da 5 milioni di euro che il Governo ha stanziato per l'emergenza alluvione e che la Regione dovrà poi rigirare, in parte, al Comune. Stiamo anche cercando di poter far accetare alcuni modelli B1 che sono stati presentati oltre il termine di scadenza che era del 27 ottobre”. Altra questione che sta compromettendo seriamente il commercio cittadino è quella legata alla chiusura del ponte Garibaldi, senza Senigallia è letteralmente divisa in due dal fiume.



“Il Ponte Garibaldi va abbattuto e ricostruito e dico anche che la demolizione deve avvenire quanto prima perchè le pile nell'alveo sono pericolosissime -prosegue il primo cittadino- se ci fossero (cosa che nessuno si augura) altre piene il ponte potrebbe rollare e allora sarebbe un disastro. Alla Regione ho chiesto e sto continuando a farlo giornalmente tre cose: anzitutto l'abbattimento del ponte, poi la sostituzione della passerella pedonale in modo da poter avere quanto meno un collegamento tra le due sponde del fiume e poi, ovviamente, il rifacimento di un nuovo ponte per il quale però non si debba aspettare anni. Se si trovasse una soluzione sul nuovo ponte Garibaldi la sua realizzazione potrebbe essere anche abbastanza rapida. Del resto voglio anche ricordare che ponte Garibaldi avrebbe dovuto essere già stato rifatto, ma a suo tempo, si optò per la demolizione e ricostruzione dell'altro ponte, oggi ponte degli Angeli dell'8 dicembre”.