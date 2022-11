M5S sugli impianti eolici offshore «La giunta regionale dichiari la sua linea politica»

1' di lettura

04/11/2022 - Il progetto di un parco eolico e solare fotovoltaico in mare aperto, a circa 30 chilometri da Fano, è lo spunto per sondare la linea della Regione. «La giunta – afferma infatti Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale – deve chiarire se sia favorevole all’installazione dei cosiddetti impianti offshore al largo della costa marchigiana».

Aggiunge Ruggeri: «Coerente con la sua politica su ambiente e sostenibilità, il Movimento considera importanti questi impianti offshore, a patto che siano previsti oltre le 12 miglia marine, quindi a oltre 22 chilometri dalla costa. Una misura che tutela la vocazione turistica del territorio, il suo paesaggio marino e la sicurezza della pesca». L’intervento di Ruggeri, un’interrogazione a risposta immediata, evidenzia il pesante deficit energetico elettrico delle Marche: «Secondo la più recente analisi di Terna è pari a -68 per cento ed è il peggiore in Italia», specifica Ruggeri.



«Un dato statistico – prosegue la capogruppo consiliare dei 5 Stelle – che corrobora la scelta di dare assoluta priorità agli impianti per sfruttare le energie rinnovabili, in particolar modo attraverso il fotovoltaico, il solare termico e l’eolico, così da velocizzare la progressiva riduzione dell’inquinamento da ossido di carbonio e promuovere l’autonomia energetica del nostro Paese». Ruggeri ricorda sia le caratteristiche del progetto annunciato dalla società Agnes, peraltro non ancora presente sul sito ministeriale (a circa 30 chilometri dalla costa fanese sono dunque previste oltre 80 turbine, sia galleggianti sia fisse, in abbinamento con il solare fotovoltaico e per una potenza totale installata parti a circa 1.000 Megawatt) sia le recenti semplificazioni normative sulle procedure autorizzative.