Alluvione, De Poli: "Ecco le nostre richieste al Governo, fondi per ripartenza e agevolazioni fiscali in aree coinvolte"

1' di lettura

03/11/2022 - “E’ trascorso più di un mese e mezzo dall’alluvione che ha colpito le Marche. Solo a Senigallia si contano 60 milioni di danni ma, purtroppo, la situazione è altrettanto drammatica anche negli altri Comuni colpiti.

Il patrimonio pubblico e privato e’ stato compromesso. Servono risposte immediate per la ripartenza. Abbiamo ascoltato con attenzione le esigenze dei Comuni, ecco le nostre richieste al Governo: contributi a fondo perduto alle aziende; indennizzi ai privati e alle famiglie; una zona franca con agevolazioni fiscali, proroga del Superbonus e del bonus sisma”: così il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia -Noi Moderati in Senato. “Dobbiamo fare presto. Cittadini famiglie e imprese di questi territori aspettano risposte concrete dalle istituzioni”, conclude.