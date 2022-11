Senigallia: Affittano un appartamento non loro e truffano quattro persone: denunciati due pugliesi

1' di lettura

02/11/2022 - I Carabinieri della stazione di Senigallia hanno denunciato due uomini per truffe commesse nel mese di ottobre relative all’affitto di un appartamento. I due, un 53enne e un 37enne residenti in Puglia, si sono finti proprietari di un appartamento che si trova a Senigallia in via Podesti.

I due avevo messo un annuncio online per proporre l’appartamento in locazione e alcune persone li hanno contattati per affittarlo. In particolare 4 persone si sono recate, in giorni diversi, presso l’appartamento dove ad attenderli c'erano i due truffatori che gli hanno fatto visionare lo stabile consegnandogli anche le chiavi dietro pagamento di una caparra. Il giorno in cui due dei quattro affittuari sono tornati nello stabile per prenderne possesso, si sono resi conto di essere stato truffati.



Tutte e quattro le vittime avevano infatti firmato un falso contratto di locazione facendo cos' incassare ai truffatori quasi 4000 euro per le caparre, rendendosi poi irreperibili. I due truffatori sono riusciti a fingersi proprietari e far visionare l’appartamento alle vittime perché a loro volta avevano preso in affitto la casa per alcuni giorni dal reale proprietario. Le vittime della truffa, che non cercavano casa perchè alluvionati, erano due coppie e altri due single, per un totale di quattro persone truffate.