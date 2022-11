Ancona: Il Mercato Europeo torna ad Ancona, sapori e artigianato dal mondo al capoluogo dorico

3' di lettura

02/11/2022 - Torna ad Ancona, il 4, 5 e 6 novembre, il Mercato Europeo Ambulante Fiva-Confcommercio Marche Centrali. Si apre la preparazione alla stagione invernale in cui Ancona si propone come riferimento per il territorio

Circa un centinaio i banchi di vendita in arrivo con presenze europee ed extraeuropee in rappresentanza di paesi quali: Italia, Usa, Francia, Argentina, Ecuador, Spagna, Austria, Brasile, Germania, Irlanda, Russia, Cuba, Israele, Gran Bretagna, Polonia, Danimarca, Messico, Senegal, India, Belgio, Perù, Ungheria, Cina e Vietnam. Sapori e prodotti tipici che dal monto raggiungeranno il cuore di Ancona, grazie ai numerosi stand che saranno disposti tra corso Garibaldi e piazza Cavour. È il Mercato Europeo Ambulante Fiva-Confcommercio Marche Centrali, che il 4, 5 e 6 novembre porterà sapori, profumi e colori da tutta Europa e dal mondo nel centro di Ancona.

A partecipare all’atteso evento non solo gli ospiti internazionali, ma anche i commercianti locali, felici di poter beneficiare del flusso di visitatori richiamato dalla manifestazione, anche grazie alla disposizione degli stand. Semplice ed efficace infatti la soluzione individuata da Confcommercio Marche Centrali, che ha posizionato gli stand fronte a fronte con le vetrine, venendo a creare dei percorsi tra bancarelle e negozi stabili che possano valorizzare entrambe le offerte.

Grande la partecipazione anche al circuito degli aperitivi che coinvolgerà i locali della città nelle giornate di apertura del Mercato e che prenderà il nome “Aperitivo Marche d’Europa”, e avrà l’obiettivo di promuovere le peculiarità della nostra regione all’interno dell’ampio contesto internazionale offerto dai banchi provenienti da tutto il mondo. Sono previsti nuovi ingressi tra le proposte offerte quali: piatti tipici orientali dalla Cina e dal Vietnam, la griglia Irlandese, i cocktail Cubani ma anche hamburger con platano fritto. Al link la lista degli operatori che parteciperanno all’iniziativa con i relativi menù.

IL NATALE DELLA RIPARTENZA

Anche se il caldo anomalo stenta a far percepire l’atmosfera natalizia, il mercato europeo, rappresenta ormai per tradizione e consuetudine, l’apertura della stagione invernale per il capoluogo dorico. Una stagione su cui la città di Ancona ha investito e sulla quale continua a puntare, in un anno che la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco, promettono essere, nonostante gli aumenti in bolletta, quella della ripartenza.

«Questa è un’iniziativa che ha la sua specificità, ma che si inserisce in un percorso ed un contesto- spiega la sindaca Valeria Mancinelli- Si inserisce in una programmazione che vede il concorso, da protagonisti, delle associazioni di rappresentanza, dei tanti attori della città che lavorano in simbiosi con le istituzioni. L’appuntamento apre la stagione invernale che anche arricchita da iniziative ed eventi che si danno forza a vicenda. Il nostro Natale sta diventando un’attrattiva da tutta la provincia c’è un movimento verso la città».

«Sarà l'anno della ripartenza- osserva il Direttore Massimiliano Polacco - Cedo che con le iniziative del decreto di imposta, questa voglia di ripartire ci sia e lo abbiamo visto quanto Weekend. Sono stati registrati flusso turistici superiori del 30%, con esercizi ricettivi quasi tutti pieni. C'è voglia di viaggiare di muoversi e Ancona deve essere e la maggiore artefice di flussi. A Natale la città ha scelto di tenersi bella e aperta, la gente ha voglia di venire a vedere il capoluogo di regione».