Fano: Si fermano per far attraversare un pedone sulle strisce, Bmw li tampona: due feriti nella 500 a metano da mettere in sicurezza

1' di lettura

31/10/2022 - Tamponamento in via Pisacane, di fronte alla caserma dei carabinieri di Fano, nel pomeriggio di domenica.

Intorno alle 15 40 una Fiat 500 diretta verso sud - guidata da un 73enne della provincia di Ancona e con una passeggera a bordo – si è fermata in prossimità delle strisce pedonali per far attraversare un pedone, ma una Bmw proveniente da dietro e condotta da un 56enne di Fano le è finita addosso.

Ferite in modo lieve le due persone nella 500, accompagnate dal 118 all’ospedale cittadino. Illeso il conducente dell’altra vettura. Sul posto la polizia locale per i rilievi e un mezzo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la 500 alimentata a metano.

Non è il primo incidente che si verifica a ridosso delle strisce pedonali della rotatoria che unisce via Pisacane a via Veneto, che in troppi percorrono senza prestare attenzione, soprattutto se provenienti dalla stazione ferroviaria o se diretti verso la stessa. Appena due mesi e mezzo fa un quindicenne aveva tamponato un suv in uscita della rotatoria in direzione nord. A ridosso delle strisce pedonali che si trovano poco più avanti, a giugno si era verificato un incidente ben più grave, quando mamma e figlio erano stati falciati durante l’attraversamento. Da segnalare, di nuovo ad agosto, l’uscita di strada da parte di un 57enne all’interno della rotatoria, che aveva finito per schiantarsi contro un lampione danneggiandolo.