Covid: risalgono i contagi, 985 positivi in un giorno. Altri 3 i morti

1' di lettura

01/11/2022 - Tornano a salire i contagi da Covid19. Sono 985 i nuovi casi di positività registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, con altri 3 decessi in un giorno.

Su 1991 tamponi processati, 985 sono positivi. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 344 Ancona, 157 Ascoli Piceno, 114 Fermo, 144 Macerata, 174 Pesaro e Urbino, 52 fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti sale a 415,03 positivi.

I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 139, di cui 7 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 4.169.