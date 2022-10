Fabriano: Ginnastica: campionato individuale gold junior e senior, arrivano tanti titoli italiani

2' di lettura

30/10/2022 - La battuta finale del Campionato Individuale Gold Junior e Senior va in scena ad Ortona (Abruzzo) a cura della Società Ritmica Anthea. Questo fine settimana, l'ultimo atto del Campionato, dove venivano assegnati i titoli Italiani. Grande bottino per Ginnastica Fabriano.

In prima giornata le ginnaste Senior. Ginnastica Fabriano in pedana con Anais Carmen Bardaro, accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi. Le ginnaste Senior dovevano eseguire i tre attrezzi, cerchio, palla e clavette, soltanto le prime otto della classifica provvisoria accedevano alla finalissima al nastro. Anais riesce a conquistare la finalissima e chiude la gara in ottava posizione. L'esercizio alle clavette vale il secondo punteggio di giornata!

In seconda giornata le ginnaste Junior 2 e Junior 3. Ginnastica Fabriano per le Junior 2 in pedana con Gaia Mancini accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi. Le ginnaste dovevano eseguire le rotazioni a cerchio, clavette e nastro. Le prime otto avrebbero affrontato la finalissima alla palla. Gaia accede alla finalissima in seconda posizione. Dopo l'ultima rotazione alla palla si laurea Vice Campionessa Italiana all around a 0.40 punti dal titolo. Primo punteggio di giornata a Nastro e Palla. Secondo punteggio di giornata al Cerchio e alle Clavette.

A seguire le Junior 3 con Lorjen D'Ambrogio. Le ginnaste dovevano eseguire le rotazioni a cerchio, clavette e nastro. Le prime otto avrebbero affrontato la finalissima alla palla. Lorjen dopo le prime tre rotazioni riesce a conquistare la finalissima in quinta posizione. Dopo la rotazione alla palla migliora la sua posizione e chiude la competizione in quarta posizione.



In terza giornata le Junior 1.

Ginnastica Fabriano in pedana con Lara Manfredi e Anna Piergentili.

Le ginnaste dovevano eseguire le rotazioni a cerchio, clavette e nastro.

Le prime otto ginnaste avrebbero affrontato la finalissima alla palla.

Lara Manfredi e Anna Piergentili accedono alla finalissima rispettivamente al primo e al secondo posto.

Dopo la finalissima alla palla confermano la loro posizione in classifica.

Lara Manfredi Campionessa Italiana Junior 1.

Anna Piergentili Vice Campionessa Italiana Junior 1.

Primo punteggio di giornata a cerchio e nastro per Lara Manfredi, terza alla palla e seconda alle clavette.

Primo punteggio di giornata alle clavette per Anna Piergentili, seconda alla palla e al nastro e quarta al cerchio.

Intanto su Rai1, sabato sera, in diretta a Ballando con le Stelle la Campionessa Mondiale Sofia Raffaeli, con una esibizione al nastro mozza fiato.

Prossimo appuntamento per la battuta finale del Campionato Individuale Gold Allieve, la finale Nazionale, organizzata dalla Ginnastica Fabriano al Palazzetto dello Sport di Sarnano.