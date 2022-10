Quick Poll: La classifica delle regioni più “amate-odiate” dagli Italiani, le Marche nella top ten delle regioni preferite

3' di lettura

28/10/2022 - La classifica delle regioni più amate dagli Italiani, quelle dove (se si potesse scegliere) si vorrebbe vivere, vede al primo posto la Toscana. Il 24% degli intervistati indica infatti la regione di Dante, dell’arte, delle colline e del Chianti come quella in cui ci si vorrebbe stabilire se si potesse scegliere il proprio territorio ideale di vita.

Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna (18%), regione che ha saputo rappresentare a livello nazionale un connubio perfetto tra tradizione culinaria, benessere, industria e turismo.

La Sardegna e il Trentino-Alto Adige sono a pari merito le terze regioni della classifica, preferite dal 16% degli Italiani. Subito fuori dal podio troviamo la Lombardia (15%), la Puglia (14%) e la Sicilia (12%).

Le Marche si trovano all’8° posto, subito prima di Veneto e Lazio.

È interessante notare che nelle prime 10 posizioni della classifica compaiono due isole, tre regioni del Centro Italia e tre del Nord-Est, e solo una del Sud e del Nord-Ovest.

Tra le aree nelle quali, invece, proprio non si vorrebbe vivere spiccano due regioni del Mezzogiorno, Campania e Calabria, indicate rispettivamente dal 26% e 24% degli Italiani intervistati. Il terzo gradino del podio è occupato dalla Lombardia regione non gradita dal 17% del campione interpellato e unica regione del Nord tra le prime 6 della classifica. La Lombardia è anche l’unica regione presente contemporaneamente nelle prime 5 posizioni di entrambe le classifiche.

Le Marche si trovano al 18° posto, segno che la regione gode di un’immagine essenzialmente positiva.



L’immaginario delle regioni italiane come destinazioni di vacanza. Le Marche sono ancora deboli

L’immaginario turistico degli Italiani è dominato dalle 6 sorelle del turismo nazionale. La maggioranza del campione, infatti, se pensa ad una destinazione di vacanza si riferisce in primo luogo alle grandi isole italiane (Sicilia e Sardegna citate dal 49% e 47% degli intervistati), alla Puglia (41%), e, subito dopo, alla Toscana (31%), al Trentino-Alto Adige (21%) e all’Emilia-Romagna (17%). Domina, dunque, una visione fortemente legata alla sfera balneare della vacanza considerando che la prima regione a carattere esclusivamente montano è il Trentino Alto Adige che si piazza al 5° posto.

Le Marche, indicate dal 9% dei rispondenti, occupano la 13° posizione di questa ideale classifica, a conferma che il posizionamento turistico della regione di Leopardi, che per certi versi vuole essere simile al mix d’offerta della Toscana, non è ancora ottimale.

Emilia-Romagna e Toscana sono anche le regioni più visitate dagli Italiani per motivi di vacanza mentre quanto ad appeal turistico sono di nuovo la Sicilia e la Sardegna le regioni più attrattive.

Anche per questi due aspetti le Marche occupano posizioni di rincalzo nelle relative classifiche.

