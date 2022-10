Fermo: TEDxFermo sorprende a FermHamente: il format “speaker per un giorno” ha incantato ragazzi e adulti

3' di lettura

28/10/2022 - In occasione del Festival della scienza di Fermo, il team del TEDxFermo ha avuto l’occasione di incontrare i ragazzi delle classi medie per accompagnarli in un viaggio alla scoperta del mondo TED. La domenica, invece, è stata interamente dedicata all’incontro con le famiglie.

Durante l’incontro con le scuole, l’organizer del TEDxFermo Giuseppe Visi ha illustrato la storia e il significato di TED nel mondo e, in particolare, del TEDx nella nostra città. I ragazzi hanno dimostrato sin da subito un grande interesse e tanta curiosità per un evento che molti di loro non avevano ancora avuto modo di conoscere.

Una volta compreso lo scopo del TED, che invita gli speaker a diffondere le idee di valore e a parlare di ciò che si ama, gli studenti hanno ricevuto delle matite e alcuni post-it per scrivere uno o più temi che avrebbero voluto ascoltare nel cerchio rosso: i risultati sono stati sorprendenti. La lettura dei post-it è stata di grande ispirazione per il team, per riflettere sulla contemporaneità e soprattutto sulla profonda psicologia degli adolescenti.

I ragazzi hanno tanto da raccontare; alcuni di loro hanno subito accettato la proposta di diventare “speaker per un giorno”, posizionandosi al centro del cerchio rosso, davanti alla platea della Camera di Commercio. Guardando i loro compagni, hanno saputo comunicare i loro interessi, ma soprattutto sono stati capaci di esternare le loro preoccupazioni.

Il tema dei disturbi alimentari, dei problemi ambientali, la violenza sulle donne e le diversità hanno particolarmente ispirato i ragazzi. Tra il giovane pubblico, ad esempio, Ludovico, ha rotto il ghiaccio e per primo ha raccontato l’esperienza di un suo coetaneo russo durante il conflitto, mentre Taha ha parlato della paura di essere dimenticati dopo la morte, mentre Ginevra ha dato sfogo alle difficoltà che si trova ad affrontare spesso a causa del “gender gap”.

Ma il TEDxFermo si è aperto anche agli adulti durante l’appuntamento domenicale di Fermhamente, riservato alle famiglie e a tutti i curiosi, al Terminal Mario Dondero. Molti ragazzi si sono trattenuti per ore per uno scambio di opinioni costruttive e una blogger di Milano si è complimentata con gli organizzatori, perché non immaginava che la città di Fermo avesse un suo TEDx.

Con grande stupore della squadra TEDxFermo, anche in quell’occasione ci sono state tantissime improvvisazioni di “speaker per un giorno”. Sono emersi temi e storie personali di grande ispirazione: ad esempio, Francesco, un medico del posto, ha parlato del supporto psicologico al paziente, mentre Mary ha parlato per la prima volta in pubblico del suo problema con l’anoressia, incoraggiata dal gran numero di post-it dei ragazzi sui disturbi alimentari. Lorenzo ha raccontato di come sia rimasto affascinato dal mondo degli NFT e CRYPTO; infine due ragazzi hanno espresso la loro volontà di diventare volontari TEDxFermo, mentre altri partecipanti hanno suggerito i nomi di speaker locali che hanno storie di valore da far conoscere al territorio.

Dicono gli organizzatori: “L’incontro coi giovanissimi è stato davvero importante per ricavare delle nuove idee per l’evento del prossimo anno. Grazie ai loro stessi suggerimenti, riusciremo ad avvicinare sempre più ragazzi al mondo di TEDx. Faremo di tutto per tenere in considerazione ogni singolo post-it, li custodiamo nel cuore e daremo voce ai loro interessi. L’evento TEDxFermo 2023 avrà una marcia in più grazie a Fermhamente!”.

Un’esperienza indimenticabile, tappa fondamentale del viaggio di TEDxFermo.