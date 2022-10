Fano: Rick Dufer, Curiuss e Mercadini: le star di YouTube alla Rocca per 'Fosforo Acts'

9' di lettura

27/10/2022 - Quando il Teatro è rivolto ai giovani e può essere utile a cambiare il mondo! Al via una nuova Rassegna tutta finalizzata ai giovani del territorio: si chiama “FOSFORO ACTS Youtuber che pensano dal vivo” ed è organizzata dalla RTI Rocca Malatestiana, con direzione artistica di Massimo Puliani, e promossa dall’ Ambito Territoriale Sociale n.6 nell’ambito della programmazione del progetto “Torno entro le 6” avviato per sensibilizzare le nuove generazioni e offrire loro spazi di condivisione culturale e artistica quali strumenti di prevenzione alla povertà educativa e contrasto al fenomeno del ritiro sociale giovanile.

La rassegna è in collaborazione con l’Associazione “Sillaba Teatro” e vede la partecipazione degli Istituti di Istruzione Superiori Liceo Nolfi-Apolloni , Polo 3 e Liceo Scientifico “G.Torelli” di Fano e Pergola. Protagonisti 3 youtubers, “cliccati” da quasi 800 mila followers su Youtube e sui social da giovani dai 14 ai ai 35 anni! I tre attori/divulgatori si chiamano: Riccardo dal Ferro, Alan Zamboni e Roberto Mercadini, noti i primi due rispettivamente con il nome di Rick Dufer e Curiuss, mentre il terzo, Mercadini, ha mantenuto il suo nome ed è la rivelazione dell’anno.

In programma sei rappresentazioni tra Fano e Pergola, i primi tre alla Rocca, nel Salone delle Esposizioni, e gli altri fra Gennaio e Febbraio 2023, in matinèe riservate alle scuole ad ingresso gratuito nell’auditorium del liceo Scientifico di Fano e nel Teatro di Pergola:

Sabato 29 ottobre 2022, ore 21:15, si inizia alla Rocca con Ll’ “Orlando Furioso” riletto e interpretato creativamente (con “Memoria e Tradimento”), da Roberto Mercadini, che cavalca l'ippogrifo: una danza scatenata di bizzarrie comiche e di dolcezze effervescenti, un'orgia di aurore boreali, un sabba angelico ed esilarante.

Sabato 12 novembre 2022, ore 21:15 Ric Duffer (Riccado dal Ferro) proporrà “Le vite di Spinoza”, una performance teatrale con la quale il direttore della rivista di filosofia Endoxa rileggerà il filosofo, l’ eretico dal cuore d'oro spaziando da “Spinoza & pop corn” al “postcast “Daily Cogito”. Lo spettacolo vuol riportare lo spirito di Spinoza sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più riprese dentro corpi e menti tra le più disparate. Scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori e alieni .

Martedì 27 dicembre 2022, ore 21:15 è la volta di Curiuss, Alan Zamboni, che racconterà il mondo scientifico attraverso i fallimenti che hanno cambiato le sorti dell'umanità. Raccontare la scienza a partire dai fallimenti è un’operazione che secondo Curiusss dà una prospettiva nuova e illumina meglio i processi alla base del progresso, svelando come il fallimento sia all’ordine del giorno nel mondo della ricerca e di quanto sia strutturale al conseguimento dei grandi traguardi a cui la scienza ci ha abituati.

Informazioni e biglietti per gli spettacoli nel Salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana di Fano: Teatro della Fortuna di Fano, T. 0721.800750 da mercoledì a sabato esclusi i festivi 17.30 – 19.30, mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30; Nel giorno di spettacolo dalle ore 20,00 il botteghino sarà attivo solo alla Rocca Malatestiana. On line è attiva la prenotazione: www.vivaticket.it

Il Fab Lab alla Rocca Malatestiana sarà attivo il martedì, mercoledì giovedì e venerdì con orario: 9/12 15/18 (progetto tecnologico per le scuole) e dal martedì al venerdì con orario: 17/21 e domenica 15/21 con messa a disposizione gratuita della sala attrezzata per prove musicale di giovani band. Per le richieste: https://www.instagram.com/fablab_fano

https://www.facebook.com/FabLabFano 353 424 9487 fablabfano@gmail.com

Programma

Sabato 29 ottobre 2022, ore 21:15, Salone delle Esposizioni - Rocca Malatestiana

Roberto Mercadini Orlando Furioso

Sabato 12 novembre 2022, ore 21:15, Salone delle Esposizioni - Rocca Malatestiana

Ric Duffer Le vite di Spinoza

Martedì 27 dicembre 2022, ore 21:15, Salone delle Esposizioni - Rocca Malatestiana

Curiuss Fallisci ancora, fallisci meglio

TRE MATINEE CON LE SCUOLE

Partecipano gli studenti del Liceo Nolfi-Apolloni, Polo 3 e Liceo Scientifico “G.Torelli” di Fano e Pergola

Martedì 10 Gennaio 2023, ore 10:00 Auditorium del Liceo Scientifico “G.Torelli” di Fano - matinée riservato alle scuole

Curiuss Fallisci ancora, fallisci meglio

Lunedì 30 Gennaio 2023, ore 10:00 Teatro “A. Dal Foco” di Pergola (da definire) – matinée riservato alle scuole

Ric Duffer Le vite di Spinoza

Data da definire Gen/Febbraio 2023, ore 10:00, Salone delle Esposizioni - Rocca Malatestiana

Roberto Mercadini Orlando Furioso

Gli eventi rientrano nel cartellone della Rocca, con direzione artistica di Massimo Puliani:

La Rassegna “Fosforo Acts – Youtuber che pensano dal vivo” è realizzata in collaborazione con l’Ass.ne Sillaba, è promossa da Ambito Sociale Territoriale n.6. e rientra nella programmazione del FabLab-Torno entro le 6

Gli spettacoli per le scuole sono ad ingresso Gratuito

GLI ARTISTI YUOTUBERS

Roberto Mercadini

(Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e

divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia

ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti

della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia). Nel 2018 esce ‘Storia

perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo, ora giunto alla quinta

ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo (con direzione artistica di Simone

Cristicchi) produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro

Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’, uscito in edizione economica

nell’ ottobre 2021, ed eletto dal concorso indetto da Robinson (inserto culturale della

Repubblica) come il Miglior Libro del 2020. Attivo in rete, ha un canale canale YouTube

seguito da oltre 155.000 followers. È di aprile 2022 il libro ‘L'Ingegno e le tenebre:

Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento’, sempre

edito da Rizzoli.

LO SPETTACOLO: ORLANDO FURIOSO

Narrazione/lettura da Ariosto

La battaglia di Roncisvalle è stata un evento storicamente irrilevante. Anzi, neppure una

battaglia vera a propria, ma un'imboscata. Eppure da quell'avvenimento microscopico si

è scatenato, per insondabile capriccio della storia e della fantasia umana, un incendio

sontuoso di narrazioni. A fomentarlo furono stratificate stirpi di saltimbanchi,

menestrelli, cantastorie, trovatori, giullari, poeti.

L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, per certi versi, si inserisce in tale antica

tradizione: è un poema fra i tanti del ciclo carolingio. Anzi, è il seguito di un altro poema

cominciato e rimasto incompiuto, l'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. Per

altri versi, invece, il poema di Ariosto sembra eludere qualunque tradizione e qualsiasi

schema umano. Sembra l'opera di un'orda di folletti, coadiuvata da una equipe di fate

sotto l'effetto di sostanze psicotrope. È una danza scatenata di bizzarrie comiche e di

dolcezze effervescenti, un'orgia di aurore boreali, una sabba angelico ed esilarante.

Simbolo del poema è l'ippogrifo, animale talmente assurdo che, a rigore, non potrebbe

esistere neppure nella fantasia.

Rick DuFer RICCARDO DAL FERRO

È filosofo, scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione. Direttore della rivista di

filosofia contemporanea ENDOXA, porta avanti il suo progetto di divulgazione culturale

attraverso il suo canale Youtube “Rick DuFer” e lo show podcast “Daily Cogito”.

Performer ed autore teatrale, ha girato l’Italia con i monologhi “Seneca nel Traffico” e

“Quanti GIGA pesa Dio?”. Nel 2014 esce il suo romanzo d’esordio “I Pianeti Impossibili”

e nel 2018 esce “Elogio dell’idiozia” (entrambi riediti per Poliniani nel 2021); nel 2019

per edizioni De Agostini esce “Spinoza & Popcorn”, un saggio sulla filosofia pop; nel

2020 esce “I racconti della vera nuova carne” per Poliniani, raccolta di storie gotiche

illustrate da Ary De Rizzo. È autore dei podcast originali “A Mente Libera” e “Cose Serie”

per Storytel e del podcast esclusivo di Audible “Parole Preziose”. Ad aprile 2022 uscirà il

suo nuovo libro “Seneca tra gli Zombie”, edito da Feltrinelli.

Lo spettacolo: Le vite di Spinoza

Quante volte è vissuto Spinoza? Eretico dal cuore d'oro, un reietto pieno di umanità e

buone intenzioni, uno scomunicato dalla fede indefessa: Spinoza non solo fu tutto

questo, ma il suo spirito è sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più

riprese dentro corpi e menti tra le più disparate. Scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma

anche inventori, alieni e chi più ne ha più ne metta. Le vite di Spinoza sono tutte intorno

a noi, dove meno ce le aspettiamo, perché il pensiero e le idee riescono a valicare quei

confini che i nostri corpi non sanno superare.

Scritto e recitato da Rick Dufer. Durata: 75 minuti

ALAN ZAMBONI - CURIUSS

Nato a Brescia, Zamboni è fine musicista e cantautore, si occupa di arte (a Van Gogh è dedicato il suo concept album “Vincent” e il libro “L’ultimo quadro di Van Gogh”) e ha ricevuto importanti riconoscimenti come autore di narrativa. Nel 2014 crea il progetto multidisciplinare “Materia Oscura Corpi Celesti” incidendo un cd di canzoni inedite dedicate all’astronomia, ma è con il canale youtube di divulgazione scientifica aperto l’anno successivo e che conta oggi quasi 140.000 iscritti che si è fatto conoscere al popolo del web.

LO SPETTACOLO: FALLISCI ANCORA, FALLISCI MEGLIO

I racconti dei fallimenti che hanno cambiato la storia dell’umanità

Nella scienza le cose non sono sempre andate alla perfezione… In realtà quasi mai. Raccontare il mondo scientifico a partire dai fallimenti è un’operazione che dà una prospettiva nuova e illumina meglio i processi alla base del progresso, svelando come il fallimento sia all’ordine del giorno nel mondo della ricerca e di quanto sia strutturale al conseguimento dei grandi traguardi a cui la scienza ci ha abituati.

Alan Zamboni (Curiuss) in questi anni ha studiato in particolare tre grandi missioni scientifiche ormai dimenticate che hanno, anche attraverso il fallimento, cambiato le sorti dell’umanità.

Questo lavoro è prima diventato un libro e poi un originale monologo che intreccia storia, aneddoti, avventura e ricerca; lo stile è quello che contraddistingue i video del suo canale YouTube basato sul rigore del contenuto e la leggerezza della forma.