Fabriano: La storia per immagini: dall'11 novembre la mostra fotografica “Simone Bramante, Fabriano. Volti dalle cartiere"

27/10/2022 - Venerdì 11 novembre alle 17, nei locali rinnovati del Supermercato delle Cartiere Miliani, la Fondazione Fedrigoni Fabriano in collaborazione con FABRIANO inaugura la mostra “ Simone Bramante, Fabriano. Volti dalle cartiere - Paper Mill Portraits”, un racconto per immagini dei volti, degli sguardi, dei gesti e delle memorie dei cartai, delle cartare e di chi è legato ai luoghi antichi della carta, magari grazie alle storie dei genitori o dei nonni.

Il progetto del fotografo e storyteller Simone Bramante - che si potrà ammirare per due weekend consecutivi, il 12-13 e il 19-20 novembre, a ingresso libero - nasce da una chiamata aperta alla cittadinanza di Fabriano dal titolo “Raccontami una storia”, per raccogliere e salvaguardare le preziose testimonianze legate al lavoro e ai lavoratori della Cartiera di Fabriano. Dall’entusiastica risposta degli abitanti, Bramante ha individuato 12 racconti, narrazioni iconografiche che sotto la cura di Umberto Giovannini e Beatrice Levorato si srotolano in un unico grande filo, legando sia le diverse storie, sia la città stessa, con la presenza storica della cartiera. Con le fotografie di Simone Bramante si riaccendono dunque le sale del Supermercato delle Cartiere, il nuovo spazio che la Fondazione Fedrigoni Fabriano aggiunge al Fabriano Paper Pavilion, realizzato nel 2019 per il XIII Meeting Creative Cities UNESCO e visitabile nei giorni della mostra su prenotazione. Due aree espositive che convivono ai confini del complesso di archeologia industriale delle Cartiere Miliani. Per informazioni visitare il sito www.fondazionefedrigoni.it.



Ospite speciale dell’inaugurazione, venerdì 11 alle 17 (ingresso libero), sarà Marco Montemaggi, Heritage Marketing Manager & Author, sempre impegnato nella valorizzazione del patrimonio industriale italiano tanto da essere nel 2001 fra i firmatari per la nascita di Museimpresa, in qualità di direttore del Museo Ducati. La Presidente della Fondazione Fedrigoni Fabriano, Chiara Medioli Fedrigoni, coordinerà l’evento a cui interverrano anche i curatori della mostra, Umberto Giovanni e Beatrice Levorato, e gli artisti Simone Bramante e Giuseppe Ricupero. Raccontare l’identità del territorio di Fabriano è il cuore del progetto artistico che ha caratterizzato la Residenza d’Artista di Bramante. Il fotografo, infatti, a giugno è stato ospite della Fondazione e ha potuto vivere i suggestivi locali dismessi del Complesso Storico delle Cartiere, normalmente non accessibili e riaperti per l’occasione, come il reparto confezioni. È proprio lì che l’artista ha voluto ambientare i set delle fotografie presentate in questo progetto, nato dalla volontà di creare un dialogo con Fabriano - pensato come doppia accezione di città e cartiera - attraverso le storie e i volti di chi l’ha sempre vissuta. Al centro, dunque, ci sono le persone di Fabriano, legate alla fabbrica e ai suoi magici intrecci sociali. Una trama di conoscenze che Bramante ha, quasi inconsciamente, disfatto fino ad arrivare a un denominatore comune, un unico grande racconto di cui il fotografo ha voluto vagliare ogni possibilità espressiva. La sua visione ha generato un peculiare progetto allestitivo sviluppato anche con la collaborazione dell’architetto Giuseppe Ricupero: al momento infatti viene presentata solo la prima parte dell’esito di una residenza artistica che ha visto protagonisti, la scorsa estate, entrambi gli artisti.



L’evento si inserisce nel calendario nazionale delle iniziative della XXI Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa, Associazione nazionale dei Musei e degli Archivi d’impresa. Il progetto di Bramante infatti è una tappa importante nel percorso di indagine e documentazione sui Musei d’impresa che l’artista sta conducendo, e ben si inserisce nel tema di quest’anno, “Scuola d’impresa”, cioè quella trasmissione di saperi data dal rapporto generazionale e dalla condivisione delle conoscenze che è alla base del lavoro nelle cartiere di Fabriano. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Fabriano, della Regione Marche, della Pia Università dei Cartai, della Fondazione CARIFAC, di Passeggiando tra la storia e dell’Opificio della Rosa.