Bora: sulla pdl per il riconoscimento del caregiver familiare l’ennesima fuga indegna della maggioranza 

3' di lettura

27/10/2022 - La maggioranza è allo sbando e non è più in grado di dare seguito nemmeno a quegli interventi che la destra stessa reputa fondamentali. Ormai più di un anno fa il Gruppo PD Marche ha depositato la Proposta di Legge 78/2021 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”. Le commissioni consiliari hanno tutte abdicato al loro ruolo a servizio dei cittadini marchigiani: non si discutono più proposte di legge, interventi, politiche, nemmeno quelle che potrebbero essere condivise all’unanimità da tutto il Consiglio.

Dopo aver preso atto di questa vergognosa inerzia, sono stata costretta ancora una volta a chiedere l’iscrizione della PdL direttamente in aula.

Stavolta, però, eravamo certi che il testo sarebbe stato approvato.

Questo perché già mesi fa il Consiglio Regionale aveva approvato una mozione presentata da alcuni consiglieri di maggioranza nella quale si sollecitava il Governo ad approvare il Disegno di Legge 1461 “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”. Noi avevamo già pronta una legge analoga declinata a livello regionale, quale occasione migliore?

Inoltre, già tante Regioni guidate dal centrodestra hanno in passato approvato leggi simili. In Lombardia, addirittura, il Presidente leghista Attilio Fontana aveva dichiarato: “Regione Lombardia giocherà d'anticipo. Arriverà prima del livello nazionale a garantire una tutela a coloro che dedicano la propria vita ad accudire un familiare, i cosiddetti caregiver”. Prevedendo un fondo dedicato di ben 900 mila euro!

La protagonista di questa lodevole iniziativa è stata l’ex assessora Alessandra Locatelli, nominata poi ministra della Disabilità del Governo Meloni.

La prima dichiarazione rilasciata alla stampa dalla ministra a margine del giuramento del governo è stata dedicata a definire le priorità che ha in mente. Al primo posto, c’è il riconoscimento dei caregiver, riconosciuto come provvedimento urgentissimo: "E' necessario portare avanti i decreti attuativi accelerando da subito. Poi mi voglio occupare del riconoscimento per i caregivers, fermo da sette anni in Parlamento. C'è la necessità di dare delle risposte a persone che, soprattutto durante la pandemia, sono rimaste isolate e sacrificate”.

Non possiamo più accettare che la Giunta regionale si limiti a sollecitare il governo non facendo nulla di concreto.

Peraltro, con l’insediamento del Governo Meloni gli alibi sono finiti e lo scaricabarile al governo di turno “brutto e cattivo” non funziona più.

Lo slogan della campagna elettorale per le politiche di Fratelli d’Italia è stato “pronti”. La Giunta Acquaroli, al contrario, sembra tutto meno che “pronta”: dopo un anno di tempo per esaminare il testo, non è stata neanche in grado di approvare una proposta di legge importantissima e urgente che non hanno dovuto nemmeno far la fatica di scrivere!

Altro che “pronta”, la Giunta Acquaroli dorme da due anni un sonno profondissimo fatto di totale assenza di iniziative legislative e provvedimenti a favore dei marchigiani.