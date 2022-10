Violenza di genere, al via corso formazione della Commissione regionale Pari opportunità

2' di lettura

24/10/2022 - Un corso di formazione su norme e misure di contrasto alla violenza di genere. In tutto sei incontri, organizzati dalla Commissione regionale Pari opportunità, che si terranno ad Ancona, con il primo appuntamento ospitato il 28 ottobre nella sala Verde di Palazzo Leopardi.

Il progetto ‘Il coraggio di Artemisia e di tutte le donne’ nasce dalla necessità di rafforzare la sinergia tra gli operatori che si occupano di contrasto alla violenza di genere – spiegano la Presidente della Commissione pari opportunità, Maria Lina Vitturini, e la commissaria Anna Maria Repice, curatrice del percorso formativo - implementando le competenze trasversali in maniera che tutti coloro quotidianamente impegnati per arginare questo fenomeno possano operare sempre più al meglio”. Il programma del primo appuntamento prevede, dopo i saluti istituzionali, l’intervento della Presidente Cpo Vitturini e la presentazione del progetto nel suo complesso da parte della commissaria Repice.

La mattinata proseguirà con la relazione di Susanna Contucci, dirigente Azienda ospedaliera universitaria Marche, che tratterà il tema dell’accoglienza e della gestione delle donne vittime di violenza. Andrea Ciavattini, professore ordinario della Politecnica delle Marche si soffermerà sul ruolo del ginecologo, mentre Letizia Trivelli, consigliera dell’Ordine dei Medici di Ancona, parlerà dell’approccio del medico di base. Modererà la mattinata di formazione la Vicepresidente Cpo, Antonietta Lupi.

Gli altri appuntamenti, in calendario sempre ad Ancona, si terranno il 4-11-18 novembre e il 2-16 dicembre. Verranno trattate diverse tematiche con il contributo di professionisti esperti in campo medico, giuridico e in generale dei vari settori interessati. I destinatari del progetto formativo sono le varie figure professionali – medici, avvocati, magistrati, agenti delle forze dell’ordine, psicologi – coinvolte nel percorso di contrasto alla violenza di genere.

“Il coraggio di Artemia e di tutte le donne” è promosso dalla Cpo con la collaborazione di Scuola superiore della Magistratura – Struttura territoriale formazione decentrata distretto di Ancona, Associazione marchigiana medicina legale (Amamel), Ordine degli psicologi della Regione Marche, Ordine degli avvocati di Ancona, Ordine dei medici di Ancona, Univpm, Azienda ospedaliera universitaria delle Marche e il sostegno dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’iniziativa è patrocinata da Regione Marche e Consiglio regionale.