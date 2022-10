Tumore al seno, la prevenzione viaggia in treno da Ancona a San Benedetto

2' di lettura

24/10/2022 - Frecciarosa 2022 nelle Marche, a bordo medici e volontari a disposizione per consulti e visite mediche gratuite

Uno speciale treno Pop dedicato in circolazione tra Ancona e San Benedetto del Tronto. E’questa la novità per le Marche di “Frecciarosa” 2022, il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS Italiane e il patrocinio del Ministero della Salute che per tutto il mese di ottobre ha previsto visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.

Mercoledì 26 Ottobre un treno Pop straordinario partirà dalla stazione di Ancona Centrale alle 10,25 verso San Benedetto del Tronto, dove arriverà alle 12,06: fermate intermedie a Civitanova Marche alle 10,45 e a Porto San Giorgio alle 11,23. Il convoglio ripartirà dalla stazione di San Benedetto del Tronto alle 14,15 per arrivare ad Ancona alle 16,20 e fermerà a Porto San Giorgio alle 14,33 e a Civitanova Marche alle 15,12.

A bordo del treno e nelle stazioni di passaggio, dove il treno farà soste prolungate di circa 30 minuti, volontari e medici specialisti saranno a disposizione per fornire consulenze, distribuire materiale informativo ed effettuare visite ed ecografie gratuite.

Tra gli obiettivi di Frecciarosa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni. Tutto questo, tra l’altro, a pochi giorni dalle nuove raccomandazioni europee sull’implementazione degli screening oncologici e a fronte dei 55mila nuovi casi l’anno con un 88% di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Dati significativi che trovano proprio nella prevenzione e nell’innovazione farmacologica i fattori determinanti. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, quest’anno la prevenzione è tornata a viaggiare in treno con una serie di iniziative a bordo che hanno collegato il nord e il sud del Paese.

Il claim scelto è ‘Riaccendiamo la prevenzione’, che si è declinato con un programma più capillare su tutto il territorio italiano rispetto all’ultima edizione. Il Gruppo Fs Italiane ha voluto rinnovare il sostegno al progetto ‘Frecciarosa’ che, anno dopo anno, ha permesso a migliaia di persone di ricevere informazioni e visite mediche sui corretti stili di vita, migliorando la cultura della prevenzione, perché la tutela della salute e la salvaguardia del benessere fanno parte della cultura d’impresa e sono principi fondanti dell’identità sociale e industriale di FS.