Fano: Ciclista investita sulle strisce di fronte all’ospedale

1' di lettura

20/10/2022 - Incidente nella mattinata di giovedì tra una vettura e una ciclista.

Erano le 10 30 quando una Peugeot condotta da un 85enne fanese stava percorrendo via Veneto in direzione mare. All’altezza delle strisce pedonali all’incrocio con via Metauro – praticamente di fronte all’ospedale cittadino – ha urtato una 60enne di Fano che aveva cominciato l’attraversamento della strada con la sua bicicletta, non si sa ancora se trasportandola a mano oppure direttamente in sella.

Dubbi su cui dovrà far luce la polizia locale. Di certo la 60enne è ricorsa alle cure dei sanitari nel vicino nosocomio.