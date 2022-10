San Benedetto: Grottammare: libero su cauzione Paolo Capecci, il writer arrestato in India

1' di lettura

19/10/2022 - PESCARA - Sono tornati in libertà i due writer abruzzesi arrestati in India per aver 'imbrattato' con dei graffiti i vagoni di un treno della nuova metropolitana di Ahmedabad, in India, che si sarebbe dovuta inaugurare di lì a poco alla presenza anche del primo ministro indiano Narendra Modper.

Daniele Starinieri di Spoltore, 21 anni e Gianluca Cudini, 24, di Tortoreto erano stati fermati nei primi giorni di ottobre insieme al 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito, in provincia di Ancona, e al 27enne Paolo Capecci di Grottammare, nell'Ascolano. Il tribunale di Ahmedabad ha accolto l'istanza di liberazione su cauzione dei giovani, così come aveva fatto il tribunale di Mumbai. Anche i due ragazzi abruzzesi, come i loro compagni, dovranno comunque affrontare il processo in cui sono imputati per violazione di domicilio e danneggiamento. I familiari li attendono in Abruzzo a braccia aperte.

di Marianna Gianforte