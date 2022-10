Giornata mondiale lotta contro tumore al seno: le iniziative dell’U.S. Acli Marche Aps. Esercizi da fare anche a casa o camminate sportive serali

2' di lettura

19/10/2022 - In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno (19 ottobre) l’Unione Sportiva Acli Marche Aps ribadisce l’importanza di adottare stili di vita corretti per contrastare l’insorgere di tale patologia.

Tra gli strumenti di prevenzione va segnalata l’attività fisica.

Da uno studio inglese, infatti, è emerso che lo svolgimento di attività fisica è correlato ad una diminuzione del rischio di sviluppare un tumore al seno circa del 21% nelle donne non ancora in menopausa e del 16% nelle donne in post-menopausa.



Effetti positivi di una regolare pratica dell’attività fisica sono noti anche in donne già operate per tumore al seno per prevenire recidive di malattia.

Alcuni ricercatori americani hanno esaminato i dati di 16 diversi studi clinici ed hanno dimostrato che donne sopravvissute a un cancro al seno che hanno effettuato costantemente un’attività fisica di media/alta intensità avevano un rischio di mortalità correlato alla patologia e un rischio di mortalità globale (non correlato al tumore al seno, ma per qualsiasi causa) rispettivamente del 29% e del 43% in meno rispetto a donne sopravvissute al tumore al seno che non hanno effettuato alcun tipo di attività fisica dopo la diagnosi e i trattamenti.

Per incentivare la pratica dell’attività fisica, anche tra coloro che magari hanno poco tempo libero, per tutto il mese di ottobre, da sempre caratterizzato come il mese rosa proprio di contrasto al tumore al seno, l’Unione Sportiva Acli Marche pubblica ogni giorno alle 12, sulla propria pagina Facebook, una serie di facili esercizi da svolgere anche presso la propria abitazione.

Purtroppo i dati sul tumore al seno sono sempre più allarmanti. Esso rappresenta la neoplasia più frequente in Italia con circa cinquantacinquemila nuove diagnosi ogni anno (ossia il 30% dei tumori che colpiscono le donne e circa il 15% di tutti i tumori registrati in Italia).

Oltre all’attività fisica da fare a casa continueranno per tutto il mese di ottobre gli appuntamenti con le camminate sportive serali a Centobuchi di Monteprandone (ogni martedì alle 21 da Piazza dell’unità), ad Ascoli (ogni mercoledì alle 21 da Piazza Immacolata) e a San Benedetto del Tronto (ogni venerdì alle 21 da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli).