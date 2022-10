Scuola. “Eroicamente Insieme”: raccolta fondi per le popolazioni dei territori alluvionati con il concerto de “L’Eroica”

1' di lettura

18/10/2022 - La musica come messaggio e opportunità concreta di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione nelle Marche.

È lo spirito con cui l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assemblea legislativa della Regione organizzano per il 23 ottobre prossimo, al Teatro delle Muse di Ancona, una serata evento dal titolo “Eroicamente Insieme” in occasione della prima esibizione pubblica dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane “L’Eroica”, unica orchestra in Italia composta da alunni e personale di tutte le scuole di una regione.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita, ma all’iniziativa è collegata, per chi volesse, una raccolta fondi gestita dal Rotary di Ancona distretto 2090. I posti sono disponibili fino ad esaurimento degli stessi, ma è richiesta la prenotazione online nel sito dell’orchestra (https://eroica.band/). In programma musiche di Schumann, Beethoven, Mozart e brani musicali e cantati della tradizione operistica italiana e non solo (Rossini, Verdi, Donizetti, Mascagni, Puccini, Giordano e Bizet).

L’orchestra, istituita grazie alla creazione di una rete di scuole, è composta da circa 60 strumentisti e può contare su un organico di oltre 130 alunni che si alternano nelle varie funzioni, supportati da professori in veste di tutor che utilizzano le prove per realizzare delle master class educative. Direttore è il maestro Luca Maria Antonio Testa, dirigente del Liceo “Marconi” di Pesaro e direttore d’orchestra molto noto anche all’estero, specializzato nel repertorio operistico italiano, con particolare attenzione per quello verdiano, verista e pucciniano.