Leonardi (FDI): "Le priorità di Acquaroli sono i dossier per le Marche, presto anche la nuova Giunta"

1' di lettura

18/10/2022 - Leggo di esternazioni del PD che denuncerebbero un immobilismo da parte del Presidente Acquaroli: niente di più lontano dalla realtà. Vorrei ricordare al Partito Democratico che il parlamento si è insediato con ufficialità solo lo scorso giovedì e che il Presidente Acquaroli in queste settimane ha portato avanti la sua agenda, fitta di decine di appuntamenti al giorno, per dare risposte concrete e immediate a tutti i dossier, a partire chiaramente dall'organizzazione della macchina amministrativa per gestire le conseguenze dell'alluvione.

Vorrei sottolineare inoltre come, ad esempio, nell'assestamento di bilancio approvato a fine mese siano state stanziate risorse per le imprese danneggiate dall'alluvione e per gli interventi strutturali pari a ulteriori 14 milioni di euro, andando ad aumentare ancor più il fondo per il rischio idrogeologico che già in due anni aveva superato la cifra stanziata dalla precedente Giunta a guida PD. La scorsa mattina il Presidente Acquaroli era a Pesaro per l'accordo per la realizzazione del nuovo ospedale, nei giorni precedenti aveva incontrato l'Anas per le infrastrutture e svolto incontri cruciali per la ricostruzione post-sisma, il turismo e la sanità. Il PD Marche può stare tranquillo, entro le prossime ore il Governatore procederà alla nomina della nuova Giunta regionale per proseguire senza indugio le riforme e portare avanti i dossier e i progetti già avviati.



Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche