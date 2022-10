Ancona: Torna La 10 di Ancona: Correre per celebrare la vita con Lorenzo Farinelli nel cuore

3' di lettura

18/10/2022 - Torna la gara podistica di Ancona, per la prima volta aperta a tutta la cittadinanza anche sulla distanza di 10 km come tracciato competitivo, amatoriale e libero anche sui 5 km. Partenza domenica 23 Ottobre alle ore 9.30 da Via Marconi fronte Mole Vanvitelliana

Sarà il terzo anno per La 10 di Ancona, ma iniziando a contare dalla prima manifestazione podistica, ovvero la mezza di Ancona, si arriva alla IX edizione di un appuntamento, diventato fin da subito una delle domeniche più attese dal capoluogo dorico. La gara si correrà anche quest’anno nel cuore della città, tra centro storico porto antico e porto turistico, con partenza dalla suggestiva Mole Vanvitelliana. Un appuntamento che quest’anno, liberi dai vincoli del covid, tornerà aperto non solo agli agonisti, ma tornerà ad essere un’esperienza per tutta la cittadinanza. Partenza domenica 23 Ottobre alle ore 9.30 da Via Marconi fronte Mole Vanvitelliana

LA CORSA NON COMPETITIVA

La manifestazione prevede la gara competitiva di 10 km di livello nazionale con percorso omologato, corredata da una manifestazione non competitiva sempre di km 10 sullo stesso tracciato, ed una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza di km 5 e da gare delle categorie giovanili.

Novità di quest'anno è la presenza della Marathon kids, un evento ludico-motorio riservato alle scuole D’INFANZIA e PRIMARIA del Comune di Ancona per far vivere ai ragazzi una giornata di aggregazione e sport, con l'obiettivo di incentivare le famiglie ad una passeggiata per le vie della nostra Città, in un clima di amicizia e festa. Il percorso di km 5 sarà facilmente accessibile a tutti; si potrà correre, camminare, portare il passeggino. È previsto un premio per il gruppo classe più numeroso che permetterà di vincere una visita guidata alle grotte di Frasassi, splendido Monumento Naturale della Nostra Regione.

IL PERCORSO E LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO

Il percorso della competizione agonistica, collega i due porti della Città, quello antico all'interno dell'area portuale, e quello turistico ovvero Marina Dorica.

Nello specifico la partenza avverrà in Via Marconi fronte Via Mamiani area Maxi Coal, i concorrenti proseguiranno in direzione centro Via XXIX Settembre, P.za Kennedy, C.so Stamira, P.za Roma, C.so Garibaldi, P.za Repubblica, Varco della Repubblica interno Area Portuale, fino Fontana dei Due Soli, giro di boa e ritorno sempre attraverso il varco della Repubblica, Via dell’Appannaggio, Via XXIX Settembre, Via Marconi, L.go Borgo Pio, SS 681 in Via Mattei nel controviale laterale fino al termine con passaggio al varco sottostante il By Pass Palombella, ingresso a Marina Dorica, giro al Triangolone ed uscita da Marina Dorica attraverso Via Pantaleoni, si riprende il controviale laterale di Via Mattei, nuovamente la SS 681, L.go Borgo Pio, Via Marconi, con arrivo nello stesso punto della partenza.

IL MEMORIAL FARINELLI

Un evento che come è stato detto è sempre più legato alla città. Un legame diventato ancora più stretto con l’intitolazione di questa e della scorsa edizione a Lorenzo Farinelli, medico anconetano affetto da linfoma e scomparso a soli 31 anni nel 2019. Anche nel 2022 la Fondazione Farinelli sarà lo sponsor etico della 10 di Ancona. In suo nome, la FONDAZIONE LORENZO FARINELLI-O.N.L.U.S. nasce allo scopo di destinare i fondi raccolti per perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale supportando attività di ricerca scientifica, di assistenza e di formazione nel settore delle patologie oncoematologiche anche con riferimento alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente.

LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E SALUTE

Altra iniziativa, sempre nell’ottica della valorizzazione dello stato di benessere, gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università Politecnica delle Marche, presteranno ai partecipanti della manifestazione le loro competenze in terapie fisiche,manuali, massoterapiche per il recuperofunzionale pre e post gara.

Ma la manifestazione non è solo prevenzione, è anche sport, fattori che insieme rappresentano un binomio vincente a favore della salute.

LINK ALLE ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla gara competitiva e agli eventi non competitivi sono ancora aperte. Al LINK tutte le informazioni su come iscriversi e tutti i dettagli dell’evento.