Visite gratuite nelle Marche per la Giornata mondiale della vista

2' di lettura

11/10/2022 - “L’occhio pesa lo 0,27 per cento del corpo umano, ma riceve più dell’80 per cento delle informazioni che ci giungono dall’ambiente. La nostra vista è un dono tanto prezioso quanto delicato: come possiamo difenderla?”. Lo Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, esordisce così presentando la Giornata Mondiale della vista 2022 che si celebra giovedì 13 ottobre.

“Parola d’ordine: prevenzione - sottolinea Cristiano Vittori, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche (Uici) – e per aiutare le persone a verificare lo stato di salute dei propri occhi, anche quest’anno le nostre sedi territoriali hanno promosso una serie di iniziative con controlli gratuiti e sensibilizzazione”.

“Le malattie che minacciano la vista – sottolinea Iapb - interessano milioni di persone in Italia e il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media”.

Ecco gli eventi in programma nella nostra regione.

ANCONA – Nella sede dorica, in via Giacomo Leopardi, 5, il 13 ottobre sono previsti controlli gratuiti dalle 8.30 alle 12.30 con la collaborazione di un medico oculista. Le visite oculistiche saranno svolte fino alle 12.30 e l’ultimo ingresso sarà quello delle 12.15. Per fissare l’appuntamento: 340.4219702

Nella stessa giornata, distribuzione di materiale informativo in piazza Roma, dalle 8.30 alle 12.30.

ASCOLI PICENO - La Sezione di Ascoli Piceno organizza due giornate di visite gratuite: 14 e 17 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 nella sede di via Copernico, 8. In programma anche distribuzione di materiale informativo presso l’Asur e nelle piazze del centro storico.

MACERATA – In occasione della giornata mondiale, l’Uici Macerata promuove banchi espositivi presso l’ospedale, nei Supermercati COOP e CONAD e in altri punti di interesse.

PESARO – Nel nord delle Marche in programma banchetti informativi con distribuzione di dépliant a Fano, in corso Matteotti, e a Pesaro in via Branca.