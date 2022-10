Filottrano: l'Ordine al Merito del Lavoro premia Andrea Lardini

2' di lettura

11/10/2022 - Nella mattinata di lunedì 10 ottobre, il Palazzo del Quirinale ha ospitato la Cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro".

Tra i 25 Cavalieri nominati lo scorso 2 giugno e convocati per la consegna delle insegne anche Andrea Lardini, amministratore delegato dell’azienda filottranese Lardini Spa.

Il riconoscimento, come ricordato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo discorso, vuole celebrare i nuovi Cavalieri del lavoro, coloro che “con il loro impegno danno forza alla nostra economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile dell’Italia e del suo prestigio del mondo, con l’innovazione ed i posti di lavoro creati”. Dalla loro attività e da quella delle loro imprese, dipendono i progetti di vita delle famiglie italiane, ricorda il Capo dello Stato, ed i Cavalieri del lavoro “sono i protagonisti di un impegno che accresce le possibilità di tutti, una forza positiva che avverte l’urgenza di trasmettere i propri valori. La nostra fiducia e la nostra speranza sono poggiate su tali doti di ingegno e intelligenza, basi solide sulle quali costruire il futuro”.

Innovazione, lavoro, insieme ad ingegno ed intelligenza, sono quattro peculiarità che sin dalle origini guidano l’operare della famiglia di Andrea. Sono gli anni Settanta quando la realtà Lardini prende vita a Filottrano con la sua prima collezione. Da allora, i fratelli Luigi, Andrea, Lorena e Annarita, hanno cooperato per far crescere sempre di più quel laboratorio artigianale che dalle colline filottranesi è presto diventato un’azienda portavoce del Made in Italy nel mondo. Ad oggi, lavorano e collaborano con l’azienda circa 1400 dipendenti, impegnati nella creazione e nella distribuzione dei capi che ogni giorno vengono prodotti nello stabilimento di Filottrano.

Un impegno costante, grazie al quale Lardini è divenuto e continua ad essere “un fiore all’occhiello” delle nostre Marche e di tutto il territorio nazionale. “Un riconoscimento molto prestigioso e un traguardo conquistato con l’impegno di una vita” dunque quello ricevuto, come lo definisce il Sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni, “un grandissimo e meritato onore per il nostro Andrea, per la città di Filottrano e anche per i suoi cittadini, che con la loro laboriosità ed impegno si sono resi partecipi del raggiungimento di questo prestigioso traguardo”.