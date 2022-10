Alluvione: FDI, “Affrontiamo su multi-livelli le criticità dovute alle fragilità del territorio marchigiano con spirito di servizio e unità di intenti”

1' di lettura

11/10/2022 - “Procediamo speditamente con una ricognizione puntuale e completa dei danni – pubblici e privati – che l’alluvione del 15 settembre ha portato al territorio marchigiano e, successivamente, avviamo un confronto con il prossimo Governo nazionale per poter individuare la strada migliore per ottenere i fondi necessari per ripianarli.

Proponiamoci anche in questo caso come un “modello”, come dei precursori per arrivare a un piano nazionale che possa affrontare le criticità legate alle fragilità territoriali italiane, di ciascuna Regione, nel suo complesso. Da parte della Regione, l’Esecutivo di centrodestra a guida Francesco Acquaroli ha già stanziato risorse ingenti per l’emergenza – quasi 30 milioni di euro - e, soprattutto, negli ultimi due anni per contrastare il dissesto idrogeologico, oltre 100milioni di euro, più di quanto destinato nel corso dei cinque anni precedenti.



Sicuramente proseguiremo su questa linea e FdI non farà mancare il proprio appoggio a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. Attenderemo anche i risultati della Commissione d’indagine istituita ad hoc del Presidente Acquaroli, il tutto all’insegna della collaborazione e dell’unità di intenti”. Queste le dichiarazioni dei consiglieri dal gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche a seguito della seduta odierna dell’Assise regionale dedicata all’alluvione del 15 settembre scorso.