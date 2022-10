Fermo: Quindicesimo anniversario dell’amicizia Fermo-Ansbach: una cerimonia per il rinnovo del gemellaggio

4' di lettura

08/10/2022 - Prima l’intitolazione alla città tedesca del belvedere in viale Ciccolungo, poi il solenne Consiglio Comunale: confermato con voto unanime il gemellaggio siglato nel 2006.

Oggi, 8 ottobre, è un giorno speciale per il gemellaggio Fermo-Ansbach. Una grande festa è iniziata questa mattina a viale Ciccolungo per la ricorrenza del quindicesimo anniversario: si parte con lo spettacolo della Cavalcata dell’Assunta proprio davanti al meraviglioso panorama del belvedere, che da oggi si chiamerà “Belvedere Ansbach”.

Thomas Deffner, Sindaco di Ansbach, si è sentito onorato per questo riconoscimento: “Per me e per tutta la comunità di Ansbach è un grande privilegio partecipare a questa cerimonia che celebra la nostra amicizia destinata a durare per sempre. Anche noi a luglio abbiamo inaugurato una Piazza dedicata a Fermo. Ringraziamo tutta la città per aver scelto questo dono: una terrazza che si affaccia su tutte le bellezze della città, dalle colline fino al mare”.

I Sindaci Calcinaro e Deffner hanno tirato via insieme il telo che nascondeva la nuovissima mappa del belvedere – che contiene un verso del poeta fermano Luigi Di Ruscio – e la targa affissa al muro.

Dopo aver festeggiato all’aria aperta, è il momento di trasferirsi nella Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori per il solenne Consiglio Comunale. Il Presidente Francesco Trasatti accoglie i presenti e avvia la seduta con i ringraziamenti alla città di Ansbach e ai suoi rappresentanti presenti a Fermo, ai componenti delle forze dell’ordine e ai consiglieri tutti. Un sentito ringraziamento va anche all’Associazione Amici di Ansbach, presieduta da Francesco Gismondi, e all’Associazione Amici di Fermo, presieduta da Rita Gianfranchi.

Nonostante l’occasione gioiosa, il Consiglio Comunale non dimentica di osservare un minuto di silenzio in memoria del Consigliere di Ansbach Walter Hessenauer, venuto a mancare solo pochi giorni fa.

“Io e te, Thomas, abbiamo un compito importante e affascinante: quello di suggellare i primi 15 anni di questo gemellaggio” esordisce Calcinaro rivolgendosi al Sindaco di Ansbach. Durante il suo discorso, il Sindaco di Fermo rimarca spesso che non si tratta solamente di un gemellaggio tra istituzioni, ma tra due comunità nella loro interezza. Se tutto questo è possibile, è grazie all’Associazione Amici di Ansbach e l’Associazione Amici di Fermo. Questa grande partecipazione e vicinanza all’amicizia delle due città è frutto del loro impegno.

Il Sindaco Deffner risponde ricordando l’Oktober Fest, che si terrà a Fermo proprio questo fine settimana, una festa capace di rappresentare e unire le due culture. Conclude: “Non c'è niente di più bello in questo momento di guerra della conoscenza di nuove culture e della celebrazione di un'amicizia. Lavoriamo insieme a questo spirito europeo per unire le nostre culture; questo sarà un gesto fondamentale per le generazioni future”.

È il turno delle due associazioni vere protagoniste del gemellaggio: Amici di Ansbach (che si trova a Fermo) e Amici di Fermo (con sede ad Ansbach). Secondo Rita Gianfranchi, solo nei conflitti c’è spazio di crescita, ed è questa consapevolezza che consolida il rapporto delle due associazioni: “Ogni volta diventiamo sempre più ricchi di tolleranza. Che questa amicizia diventi un messaggio che arriva a tutti”. Gismondi paragona il gemellaggio a un contenitore elastico in cui si può mettere tutto, che è pronto a adeguarsi a tutti gli interessi delle due comunità, da quelli più ludici a quelli più culturali e alti. “È una grande soddisfazione per me assistere a questo rinnovo del gemellaggio. Oggi non posso votare, ma posso dichiarare di assumermi l’impegno di portare avanti questo rapporto e di renderlo vivo”.

Oltre ai già citati, sono intervenuti anche la dottoressa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, vicario del Prefetto, Don Pietro Orazi in rappresentanza della Diocesi di Fermo e Lorenzo Totò per la Camera di Commercio delle Marche. Presenti nella Sala del Consiglio anche il Consigliere della Regione Marche Marco Marinangeli, Andrea Monteriù per UNIVPM e alcuni rappresentanti dell’Università di Ansbach.

Il Consiglio si conclude con la votazione palese per alzata di mano per la conferma ufficiale del gemellaggio siglato nel 2006. Risultato: approvazione all'unanimità. Segue il momento delle firme e uno scambio di doni tra i due Sindaci.

Usando le parole di Paolo Calcinaro: “Continuiamo a essere fratelli: viva Ansbach viva Fermo!”.