Giacomo Rossi (Civici Marche): sopralluogo nei comuni colpiti dall'alluvione con l'Ing. Babini, neo vicecommissario all'emergenza

07/10/2022 - Nella giornata di giovedì, i comuni di Cantiano, Cagli, Pergola, Serra Sant'Abbondio e Frontone, colpiti dalla recente e drammatica alluvione, sono stati oggetto del sopralluogo del neo vicecommissario all'alluvione, Ing. Stefano Babini, già direttore dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

"Il sopralluogo è stato anche l'occasione per far incontrare di persona i sindaci di questi comuni con l'Ing. Babini e per confrontarsi ulteriormente sulle misure più urgenti da adottare e le iniziative da intraprendere per snellire le pratiche burocratiche che in questi casi, sono spesso l'ostacolo maggiore per i primi cittadini".

"Ho voluto che all'incontro fosse presente anche Antonio Baldelli, fresco di nomina alla Camera dei Deputati: il nuovo Governo avrà infatti un ruolo decisivo per fare in modo che i comuni alluvionati non vengano lasciati soli e per far sì che vengano stanziate le dovute risorse, necessarie ad una pronta ripresa di questi territori. Sono certo - conclude Rossi - che l'On. Baldelli si farà portavoce con decisione dei bisogni del nostro Entroterra e di concerto con gli organi regionali, saprà rappresentare le richieste delle popolazioni alluvionate a Roma".