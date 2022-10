Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare torna al porto di Ancona

2' di lettura

07/10/2022 - L'Amerigo Vespucci sarà al Porto antico il 12 e il 13 ottobre

ll porto di Ancona è pronto ad accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare che sarà ormeggiata al Porto antico, alla banchina San Francesco, il 12 e il 13 ottobre. E’ il ritorno di un simbolo italiano nel mondo, tanto atteso e amato ovunque il veliero attracchi. Le ultime visite nel porto di Ancona sono state nel 2016 e nel 2019.

“E’ un orgoglio per tutto il porto di Ancona poter ospitare di nuovo questa nave, tanto affascinante e iconica da essere definita la più bella del mondo – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Al Vespucci diamo il benvenuto da parte dell’Adsp e di tutta la comunità portuale. Il suo arrivo è un segno di identificazione per lo scalo, per la città e per l’intera regione che certamente verrà ad ammirare questo bellissimo veliero che, nei suoi prossimi viaggi, porterà con sé anche Ancona e le Marche”.

“Lo scalo dorico, con tutti i suoi principali attori, si prepara all’atteso ritorno dell’Amerigo Vespucci, orgoglio nazionale unanimemente riconosciuto quale il veliero più bello al mondo, attraverso la predisposizione e organizzazione della cornice operativa realizzata sinergicamente da Autorità Marittima, Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico Centrale e tutto il restante cluster marittimo coinvolto – dichiara il Direttore marittimo delle Marche e Comandante della Capitaneria di porto di Ancona, Capitano di vascello Donato De Carolis -. La complessa macchina organizzativa, già in azione da giorni, assicurerà la perfetta e sicura sosta dell’unità dal punto di vista tecnico nautico, ovvero garantendo la predisposizione di una logistica adeguata ad accogliere l’intera collettività, la cui affluenza per poter visitare ed ammirare la nave si prevede già considerevole”.

ORARI DI VISITA DELLA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI

12 ottobre - Secondo le informazioni della Marina Militare, le visite per la popolazione sono previste dalle 14 alle 23, con ingresso gratuito senza prenotazione.

Ingresso al porto di Ancona per le visite all’Amerigo Vespucci - L'accesso al porto di Ancona per la visita alla nave Amerigo Vespucci sarà esclusivamente pedonale. Sarà possibile entrare dai varchi Repubblica, Primiano e dalla portella Santa Maria. Sarà consentito il transito dei veicoli delle persone disabili con esibizione del relativo contrassegno.

Saranno messi a disposizione dei bus navetta per collegare la città con le banchine.