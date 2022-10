Urbino: Francesca Fedeli è il nuovo assessore all'Istruzione, a Cioppi la delega al Centro Storico Patrimonio Mondiale

1' di lettura

06/10/2022 - Francesca Fedeli è il nuovo assessore all'istruzione del Comune di Urbino, nominata ieri dal sindaco Maurizio Gambini, mentre Roberto Cioppi, già assessore al Turismo, ha ricevuto anche la delega al Centro Storico Patrimonio Mondiale.

Francesca Fedeli, avvocato, classe 1973, succede così a Massimo Guidi, l'ex assessore e vice-sindaco, costretto alle dimissioni dopo la sua adesione ad Azione.



Con l'ingresso di Fedeli la Lega entra quindi ufficialmente nella Giunta Comunale per la prima volta nella storia della città ducale.



“Un ringraziamento al Sindaco di Urbino Maurizio Gambini per aver dato questo importante riconoscimento al valore della Lega”, commenta il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti “e a Francesca un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida che saprà interpretare con umiltà e dedizione, dando un contributo fondamentale allo sviluppo della comunità urbinate”.