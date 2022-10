Fermo: I Blues tornano in serie B, grande festa per il baseball di Porto Sant’Elpidio

2' di lettura

06/10/2022 - Dopo tre anni la squadra seniores del Porto Sant’Elpidio Baseball torna in serie B. Decisivo l’incontro di play off con i Redskins di Imola conquistato per 3-2 lo scorso 25 settembre. Un risultato decisivo giunto a suggellare una stagione da incorniciare in cui i Blues hanno portato a casa la vittoria in 10 incontri su 12.

Soddisfazione da parte del Presidente Enzo Sagripanti: «Prima del Covid il Porto Sant'Elpidio Baseball militava in serie B, categoria che è la dimensione naturale della squadra elpidiense. Gli scenari della pandemia hanno reso, per diverse ragioni, all’epoca, più opportuna la scelta di restare in serie C. Tuttavia la costanza, l’impegno e le capacità dei nostri ragazzi sono riemersi nel momento in cui la situazione si è di nuovo normalizzata. Anche l’anno scorso eravamo arrivati ai play off, mancando per un soffio la promozione all’ultimo incontro. Quest’anno, dopo aver battuto il Thunder Salerno in casa per 10-0, abbiamo subito una piccola battuta d’arresto contro i campani in una trasferta non facile finita 4-3, per conquistare infine la serie B contro i Redskins di Imola, vincendo il primo incontro e raggiungendo in casa il risultato di 3-2, in una partita rimasta 3-0 fino all’ultimo Inning.

Desidero ringraziare naturalmente i ragazzi, lo staff e tutti i nostri sostenitori a cominciare dagli sponsor che credono in noi, l’Assessore allo Sport Ferracuti e l’Amministrazione comunale che non ha fatto mancare il proprio contribuito, vista la particolare congiuntura economica in cui molte società sportive si sono trovate post pandemia e a causa del caro energia. Una collaborazione ed un sostegno che diventa ancor più determinante per sostenere il livello della serie B. Oltre alla squadra seniores le nostre giovanili sono impegnate attualmente nella Coppa Marche. Numerosi sono inoltre i ragazzi di tutte le età che fanno parte del PSE Baseball. E’ questa la nostra straordinaria ricchezza e la più grande soddisfazione».

Alla squadra appena promossa vanno le congratulazioni dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferracuti:

«Ancora una volta lo sport dà grandi soddisfazioni alla nostra città e questo non può che renderci tutti molto orgogliosi. Desidero in particolare fare i complimenti alla squadra dei Blues che ha tenuto alto il nome di Porto Sant’Elpidio per un intero campionato, fino a conquistare la meritata promozione, contribuendo così a portare alla ribalta il nostro territorio a livello nazionale. La costanza, l’impegno e la passione profusi sono stati evidenziati anche in una nota del Sindaco Nazareno Franchellucci del quale mi sento di condividere appieno anche l’in bocca la lupo per le prossime sfide, certa che ci saranno nuove soddisfazioni e nuove conquiste».