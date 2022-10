Nell'ultimo fine settimana 22 vittime sulle strade italiane, una nelle Marche

1' di lettura

05/10/2022 - Numerosi anche in ottobre gli incidenti fatali nei giorni del fine settimana.

Questo il resoconto dell'Osservatorio ASAPS:

Il primo fine settimana del mese (30 settembre-2 ottobre) ha fatto segnare ancora 22 decessi. Nelle 72 ore, hanno perso la vita 11 automobilisti, 9 motociclisti, 1 ciclista, 1 pedone.

Molti incidenti mortali sulle strade extraurbane principali: 11. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 6 vittime fatali.

Fra le 22 vittime, 9 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 88 anni.

Sono state 5 le vittime in Lombardia e in Lazio; 3 in Emilia-Romagna; 2 nel Veneto; 1 in Piemonte, Umbria, Campania, Marche, Toscana, Abruzzo e Sardegna.