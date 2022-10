Pesaro: Entro fine ottobre riapre la pista ciclabile Montecchio-Padiglione

1' di lettura

04/10/2022 - Marche Multiservizi sta per completare i lavori di potenziamento del collettore fognario Padiglione-Montecchio che passa accanto alla pista ciclabile che unisce le due frazioni.

Una volta terminato l’intervento partiranno i lavori di asfaltatura del percorso ciclabile nel tratto compreso tra la rotatoria di via Baracca e fosso Re dei Gatti e successivamente si procederà con l’installazione dell’impianto di illuminazione.



La pista ciclabile durante il periodo di apertura del cantiere sarebbe dovuta restare chiusa al passaggio di pedoni e ciclisti ma, nell’ottica di creare meno disservizi possibili, è rimasta aperta per consentire il passaggio dei soli pedoni anche se con un manto inadeguato.



“Ci scusiamo con i cittadini, a cui chiediamo ancora un pizzico di pazienza, per i disagi arrecati ma era inevitabile per garantire alla comunità una rete fognaria più funzionale e più efficiente dal punto di vista ambientale; Nuovi asfalti per la pista ciclabile; Un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la pista ciclabile che ci consentirà di utilizzarla anche nelle ore notturne”, conclude il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci.