Giovani insieme a Caritas Marche in Bosnia sulla Rotta Balcanica

1' di lettura

30/09/2022 - Venerdì 30 settembre un gruppo di 13 giovani tra i 20 e i 30 anni, provenienti dai territori diocesani delle Marche, partiranno alla volta della Bosnia Erzegovina per un’esperienza di volontariato internazionale nelle città di Sarajevo e Bihac, all’interno del progetto regionale REMAP promosso dalla Delegazione regionale delle Caritas delle Marche.

L’iniziativa nasce a seguito della sensibilizzazione e della raccolta fondi realizzata a febbraio 2021

dalla Delegazione Caritas Marche, insieme a Commissione regionale Migrantes, Commissione regionale Missio

e Caritas Italiana, per sostenere gli aiuti umanitari rivolti ai migranti che percorrono la Rotta Balcanica, con

particolare riferimento alla situazione della Bosnia Erzegovina, a seguito dell’incendio del campo profughi a Lipa.

I giovani che hanno aderito al progetto hanno seguito un percorso di formazione e ora trascorreranno 10 giorni

in Bosnia, facendo servizio presso i campi di accoglienza per migranti di Lipa (vicino a Bihac) e presso il campo

di Usivak (nei pressi di Sarajevo). Sarà occasione per conoscere direttamente la situazione migratoria attuale e

incontrare le persone che percorrono questo lungo e difficoltoso viaggio all’interno di un contesto complesso

come quello della Bosnia Erzegovina. Al rientro in Italia, i giovani saranno coinvolti in attività e eventi in cui

portare la propria testimonianza. Sarà possibile seguire le attività del viaggio attraverso la pagina Facebook e

l’account Instagram di Caritas Marche.