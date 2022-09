Riparte il progetto "Marche in Movimento": Tutor sportivi in aula anche nell’a.s. 2022-2023

1' di lettura

29/09/2022 - Ci sarà tempo fino al prossimo 5 ottobre per i tutor sportivi che vogliono aderire al progetto “Marche in movimento" che, con l’inizio della scuola, torna nelle aule anche per l'anno scolastico 2022/2023.

Il progetto, che è promosso dalla Regione Marche, finanziato da ASUR Marche e organizzato da CONI Marche in collaborazione con MIUR-Ufficio Scolastico Regionale, CSI-Centro Sportivo Italiano, CIP- Comitato Regionale Paraolimpico Marche; è finalizzato all’aumento delle ore di attività motoria nelle prime tre classi delle scuole primarie nella nostra Regione.



Come per le edizioni precedenti, “Marche in movimento” ha l’obiettivo di diffondere negli alunni i valori educativi dello sport, abituandoli a praticare attività fisica fin da piccoli.



Nell’anno scolastico precedente oltre 1.500 classi hanno aderito al progetto, coinvolgendo 182 tutor e circa 30mila bambini, residenti nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.



Info e iscrizioni: https://marche.coni.it/marche/marche-in-movimento.html