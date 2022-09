Cupramontana: Africa Unite in concerto con "40+1 tour" per la Sagra dell'Uva

2' di lettura

29/09/2022 - Gli Africa Unite apriranno il cartellone dei grandi concerti della 85esima Sagra dell’Uva di Cupramontana. Venerdì 30 settembre alle ore 23 saliranno nel palco allestito in Piazza Cavour.

La band è stata fondata da Bunna (cantante) e Madaski (tastierista) nel 1981, immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley. Ad oggi sono il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy. A primavera 2022 è uscito l’album di inediti “Non è fortuna” per celebrare i 40+1 anni di attività.

L’album celebrativo, distribuito da Believe, è uscito l’11 maggio, anniversario della morte di Bob Marley, come fosse una sorta di omaggio per colui che quarantuno anni fa li ha condotti sulla strada del reggae. Evocativo è il titolo Non è fortuna, concetto che viene ripreso dall’artwork della copertina, è la testimonianza dell’impegno e della coerenza di una band che in questi anni ha suonato e sudato sui palchi italiani ed esteri, con costanza invidiabile, prodotto centinaia di brani e oggi è ancora qui a presentare un nuovo lavoro e un nuovo tour.

Prima degli Africa Unite alle ore 21, sullo stesso palco, ci sarà il concerto di Riserva Moac, mentre per le vie del centro sarà in scena l’allegria del gruppo folk “La Martinicchia” con stornellatori e cantastorie delle Marche. Riserva Moac è una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound che spazia dalla World Music, al Balkan, all'Irish, alla Patchanka.

Alle ore 19.30 apriranno, nel centro, gli undici stand enogastronomici.

Il biglietto per partecipare alla Sagra è di 13,00 € (concerti inclusi) si può acquistare sul circuito CiaoTickets o direttamente in loco nei quattro ingressi siti al Viale della Vittoria, in Via Bovio, Via Roma e Via Matteotti. Per agevolare l’arrivo sono predisposte: la zona sosta dei pullman in Viale A. De Gasperi (piazzale Mattatoio Comunale); la zona sosta dedicata ai diversamente abili nel parcheggio in Viale della Vittoria; area camper lungo la Sp11, nello specifico a 500mt dal centro, a ridosso del parco Colle Elisa.

La Sagra continuerà fino a domenica 2 ottobre con i concerti di Willi Peyote (sabato) e Cristina D’Avena (domenica).

Per info e approfondimenti si può inviare messaggi nei canali social ufficiali: Facebook @sagradelluvacupramontana e Instagram @sagradelluvacupramontana

L’hastag ufficiale di questa edizione è #ottantacinquesto