1' di lettura

28/09/2022 - L'Alleanza Verdi, Sinistra, Reti civiche ringrazia i 25.000 elettrici ed elettori ed abbraccia i 6 candidat* Luisa Serroni, Caterina di Bitonto, Gioia Santarelli, Sandro Bisonni, Simone Luchetti e Pierfrancesco Corvino per il lavoro svolto nel brevissimo periodo da Ferragosto al 25 settembre.

L'importanza dell'elezione di 12 deputati e 4 senatori al Parlamento Italiano a cui come Marche abbiamo contribuito vive nell'impegno con cui abbiamo trasmesso i nostri valori di giustizia sociale, di diritti, di pace, di amore per la Terra saccheggiata, attraversando l'alluvione del 15 settembre, fenomeno non solo meteorologico ma risultato dello sviluppo cannibale.

Di fronte al nuovo governo di Centrodestra ed ai disvalori che tenteranno di far arretrare le donne, i migranti, le nostra conquiste già da anni sotto attacco, vorremmo costruire assieme un corpo unito, articolato e capace di confrontarsi con chi vuole ricostruire la Sinistra, farlo senza presunzioni ma forti dei valori della nostra Storia, per essere pronti ai compiti che ci attendono.

Lasciamo le divisioni che troppo a lungo ci hanno indebolito e lavoriamo per l'unità: se la praticheremo quotidianamente sapremo attrarre e rafforzarci.