Civitanova: Apertura rotatoria: nuova viabilità nella zona Sud di Civitanova, ecco tutte le informazioni

8' di lettura

28/09/2022 - Nuova viabilità nella zona sud di Civitanova dopo l'apertura della rotatoria alla fine della superstrada. In attesa di nuove modifiche, una delle novità principali riguarda la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella. Rispetto a prima, infatti, non è più possibile svoltare a sinistra in direzione Ancona ma è necessario raggiungere la rotatoria dello Stadio. Da qui si può tornare indietro e attraverso una corsia di canalizzazione, svoltare a sinistra verso Via Fontanella (tutti i veicoli in uscita da tale via devono dare la precedenza ai veicoli in transito in Via Martiri di Belfiore). Stesso percorso per chi dovrà recarsi all'Hotel Cosmopolitan.

Per il resto, via Martiri di Belfiore resta divisa in due corsie: una per immettersi sulla rotatoria ed imboccare la superstrada, l'altra per percorrere la strada Statale.

Limite di velocità di 50 Km/h. Divieto di sorpasso ad eccezione del tratto con direzione Nord – Sud, tra il civico 143 e la rotatoria posta all’intersezione con Via Aldo Moro dove è possibile circolare su 2 corsie di marcia per file parallele.

Installato un cordolo dissuasore a protezione dell’area riservata ai pedoni tra il civico 105/A e lo slargo di accesso all’area di parcheggio privata ad uso pubblico antistante gli esercizi commerciali.

VISTA la nota prot. n. 61459 del 23/9/2022 del Responsabile di progetto RUP riferita ai lavori di realizzazione della rotatoria provvisoria finalizzata ad un migliore raccordo tra la S.S. 77 e la ex S.S. 16 ( via Martiri di Belfiore ) , con la quale si comunica la conclusione dell’intervento e si richiede l’emissione di un’ordinanza di modifica definitiva della viabilità a seguito della realizzazione della nuova rotatoria ;VISTE le precedenti ordinanze con le quali sono stati adottati idonei provvedimenti per consentire la fluidità, la sicurezza del traffico e la protezione dell'ambiente in tutto il territorio del Comune;

RICHIAMATA l’ordinanza permanente prot.n. 55376/260 R.O. del 28/11/2007 che disciplina la circolazione stradale in via Martiri di Belfiore; VISTO il Decreto Sindacale n^ 8 del 02.05.2022 prot. n. 26542 di attribuzione incarico dirigenziale relativo al VII Settore Attività Produttive e Polizia Locale e l’incarico di posizione organizzativa attribuito alla sottoscritta che prevede la firma delle ordinanze di viabilità; VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. con il quale vengono disciplinati i compiti e le funzioni dei dirigenti; VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;

ORDINA con decorrenza dalle ore 00.00 del 26 SETTEMBRE 2022 che in VIA MARTIRI DI BELFIORE la viabilità sia regolata nel seguente modo:

- Doppio senso di circolazione;

- Limite di velocità di 50 Km/h;

- Istituzione delle rotatorie alle intersezioni con la S.S. 77 della Val di Chienti , con Via Aldo Moro e con Via Indipendenza con senso di marcia antiorario all’interno delle stesse;

- Dare la precedenza a tutti i veicoli che sono circolanti all’interno delle rotatorie;

- Direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dalla rampa bypass lato S.S. 77 della Val di Chienti ;

- Per i veicoli in uscita dalla rampa bypass lato S.S. 77 della Val di Chienti dare la precedenza a quelli circolanti in Via Martiri di Belfiore ;

- Direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella;

- Divieto di sorpasso ad eccezione del tratto con direzione Nord – Sud posto tra il civico 143 e la rotatoria posta all’intersezione con Via Aldo Moro ove è possibile circolare su 2 corsie di marcia per file parallele;

- Dal civico 141 fino all’area di intersezione con Via Fontanella ( direzione Sud-Nord ) , oltre alle due corsie normali, corsia di canalizzazione per i veicoli che debbono effettuare la svolta a sinistra verso Via Fontanella;

- Divieto di sosta permanente con rimozione sul lato Est , nel tratto adiacente il centro commerciale antistante la rotatoria;

- Dare precedenza STOP ai veicoli in transito in Via Martiri di Belfiore per i veicoli in uscita dall’area di parcheggio privata ad uso pubblico antistante gli esercizi commerciali presso la rotatoria SS77/SS16; - Installazione di un cordolo dissuasore a protezione dell’area riservata ai pedoni posta tra il civico 105/A e lo slargo di accesso all’area di parcheggio privata ad uso pubblico antistante gli esercizi commerciali presso la rotatoria SS77/SS16;

- Deviazione obbligatoria a sinistra direzione S.S.77 della Val di Chienti / Zona Industriale A per autotreni ed autoarticolati che transitano da Sud verso Nord eccetto per le sole operazioni di carico e scarico a Santa Maria Apparente e nelle altre zone della Città;

- Direzione obbligatoria dritto per tutti i veicoli che transitano in direzione Sud / Nord all’altezza dell’intersezione con Via Aspromonte con apposizione di un cordolo giallo fino alla rotatoria ( posta all’ intersezione con Via Aldo Moro ) per la delimitazione delle corsie;

- Aree riservate alla fermata degli autobus: civico 141 , ambo i lati , civico 25 , lato opposto al civico 103 . Si allega, quale parte integrante e sostanziale, planimetria della rotatoria all’ intersezione con la S.S. 77 della Val di Chienti con la relativa segnaletica orizzontale .

La precedente Ordinanza prot. N^ 55376/260 R.O. del 28/11/2007 è revocata.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE, provvedimenti: dare precedenza

PREMESSO che con nota PEC del 26/09/2022 Prot. CDG 0657259 il Comune di Civitanova Marche ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per l'istituzione della regolazione della viabilità nella rotatoria provvisoria all'intersezione tra la SS 77 "della Val di Chienti" e la SS 16 "Adriatica" in Via Martiri di Belfiore Comune di Civitanova Marche.

VISTO

- gli Artt. 5 comma III e 6 comma IV lett. b del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni, che conferiscono all’Ente proprietario della strada il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale; - il D.P.R. del 16.12.1995 n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” e sue successive modifiche e integrazioni con D.P.R. 16.09.1996 n° 610;

- il D.M. del 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

- il Decreto Interministeriale 22.01.2019 recante i “Criteri generali di Sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO le condizioni di emergenza che per motivi di carattere tecnico e per ragioni di sicurezza della circolazione stradale occorre istituire la regolazione del traffico nelle rampe di raccordo della SS 77 "della Val di Chienti" con la rotatoria provvisoria su SS 16 in Via Martiri di Belfiore nel Comune di Civitanova Marche;

SENTITO il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete ORDINA di dare precedenza su SS 77 DELLA VAL DI CHIENTI al km 109+900 a partire dalle ore 07:00 del 28/09/2022; interesserà tutti gli utenti. Il tratto stradale, la cui viabilità sarà regolata dall’ordinanza in argomento, è situato nel territorio del Comune di Civitanova Marche;

La circolazione stradale lungo il suddetto tratto sarà regolamentata mediante l’apposizione della prescritta segnaletica di cui alle allegate tavole, che peraltro prevedono:

- Istituzione della rotatoria all'intersezione della S.S. 77 "della Val di Chienti" con la SS 16 "Adriatica" in Via Martiri di Belfiore, con senso di marcia antiorario all’interno della stessa;

- Dare la precedenza a tutti i veicoli che sono circolanti all’interno delle rotatorie;

- Per i veicoli in uscita dalla rampa della S.S. 77 "della Val di Chienti" in direzione sud dare la precedenza a quelli circolanti in Via Martiri di Belfiore;

Tutte le indicazioni sono istituite nel rispetto del D.Lvo n° 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, come modificato ed integrato dal D.L. n° 360 del 10.09.1993. La presente Ordinanza viene emessa a norma degli art. 5 comma 3 e delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.Tutti i funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del D.L. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farne osservare il contenuto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.