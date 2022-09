Montemarciano: dà in escandescenza in hotel, in camera aveva anche la droga. Arrestato un 35enne

1' di lettura

26/09/2022 - Domenica notte i carabinieri di Marzocca hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 35enne residente in Abruzzo, ospite di una struttura ricettiva di Montemarciano.

L'uomo domenica notte è uscito dalla stanza ed è rimasto chiuso fuori, senza la chiave. In reception non c'era nessuno e il 35enne ha iniziato ad agitarsi, creando scompiglio tra gli ospiti dell’albergo. Ha iniziato a dare in escandescenza danneggiando alcuni oggetti presenti in reception e spaventando gli altri ospiti che hanno chiamato i Carabinieri. Arrivati sul posto i militari hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione. Una volta reperito un dipendente dell’hotel i carabinieri sono entrati in camera insieme all’uomo, e dentro la sua stanza hanno trovato un grinder per triturare la marijuana. A quel punto è stata effettuata una perquisizione per la ricerca di droga.



L’uomo ha opposto resistenza e ne è scaturita una colluttazione con un carabiniere, che poi ha riportato lesioni ad una spalla. Alla fine il 35enne è stato bloccato e messo in sicurezza con l’ausilio anche di altri carabinieri intervenuti sul posto. Nella camera è stato trovato un barattolo in vetro con dentro circa 9 grammi di marijuana, per uso personale, sottoposta a sequestro amministrativo. Per quest’ultimo fatto l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. Oltre ad essere arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche dei reati di danneggiato e lesioni personali. Dopo l’arresto è stato condotto presso l’abitazione di un amico agli arresti domiciliari. Lunedì si è svolta l’udienza di convalida davanti al gip di Ancona.