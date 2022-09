Jesi: Cupramontana: al via giovedì la 85esima Sagra dell'Uva

3' di lettura

26/09/2022 - E’ questa la settimana della Sagra dell’Uva di Cupramontana n.85. Si inizia giovedì 29 settembre con il tradizionale appuntamento dell’inaugurazione che andrà in scena, come tutta la kermesse, nel centro storico di Cupramontana. Musica, stand, divertimento, folklore, tradizioni e Verdicchio sono in programma per tutte le quattro giornate. Da venerdì i concerti di Africa Unite, Willy Peyote e Cristina D’Avena.

Durante tutti i giorni della manifestazione saranno operativi 11 stand gastronomici curati dalle associazioni cuprensi e dalle cantine vitivinicole di Cupramontana.

È possibile acquistare i biglietti sul circuito CiaoTickets, mentre questa settimana saranno disponibili nel punto allestito sotto il loggiato del palazzo comunale.

Per agevolare l’arrivo sono predisposte: la zona sosta dei pullman in Viale A. De Gasperi (piazzale Mattatoio Comunale); la zona sosta dedicata ai diversamenti abili nel parcheggio in Viale della Vittoria; area camper lungo la Sp11, nello specifico a 500mt dal centro, a ridosso del parco Colle Elisa. Per info e approfondimenti si può inviare messaggi nei canali social ufficiali: Facebook @sagradelluvacupramontana e Instagram @sagradelluvacupramontana

L’hastag ufficiale di questa edizione è #ottantacinqueSto

Ecco il programma giorno per giorno.

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE

Ore 19.30

- Inaugurazione 85° Sagra dell’Uva in Piazza Cavour

- Apertura mostra “I colori dell’acqua” di Bianca Maria Torelli nella Sala del Torrione

- Esibizione Banda Musicale “N. Bonanni”, spettacolo di apertura e brindisi in Piazza Cavour

- Apertura stand gastronomici e apertura Fonti del Verdicchio nel centro

Ore 21.30

- Serata danzante con Orchestra Simona Quaranta in Piazza Cavour

VENERDI’ 30 SETTEMBRE

Ore 19.30

- Apertura stand gastronomici nel centro

Ore 21.00

- Concerto di Riserva Moac in Piazza Cavour

Ore 21.00

- Esibizione del Gruppo Folk “La Martinicchia” per le vie del centro

Ore 23.00

- Africa Unite in concerto in piazza Cavour

SABATO 1° OTTOBRE

Ore 12.00

- Apertura stand gastronomici nel centro

Ore 15.30

- Sfilata Gruppo culturale “Massaccio” con partenza da Via Marianna Ferranti

Ore 16.00

- Palio della pigiatura in via Cavour

- Esibizione Gruppo Culturale “Massaccio” in Via Cavour

Ore 20.00

- Apertura Fonti del Verdicchio nel centro

Ore 21.00

- Concerto di Cecco e Cipo in Piazza Cavour

- Esibizione del Gruppo Folk “La Raganella” per le vie del centro

Ore 23.00

- Willie Peyote in concerto in piazza Cavour

DOMENICA 2 OTTOBRE

Ore 10.00

- Ricevimento autorità in sala consiliare

Ore 11.00

- Sfilata dei Gonfaloni

- Esibizione Gruppo Culturale “Massaccio” e Banda musicale “N. Bonanni”, e sfilata bande musicali organizzato da Anbima Marche

Ore 12.00

- Apertura stand gastronomici nel centro

Ore 15.30

- Sfilata dei Carri allegorici con la presenza dei gruppi: “Li matti de Montecò” di Montecosaro, Gruppo folk di Castelraimondo, Gruppo folk “La Raganella”. Sfilata bande musicali organizzata da Anbima Marche

Ore 17.30

- Premiazione Carri allegorici e stand in Piazza Cavour

Ore 18.30

- Cristina D’Avena in concerto in Piazza Cavour

Ore 21.30

- Esibizione Miwa cartoon cover band in Piazza Cavour

Ore 22.00

- Fuochi d’artificio

Giovedì 29 settembre l’ingresso è gratuito, mentre l’ingresso alla Sagra il venerdì è di 13,00 €, stessa cifra per sabato 1 ottobre, mentre per domenica il biglietto è di 8,00€.