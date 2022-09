Fano: Superenalotto, centrati tre '5' da 17 mila euro: ecco dove

1' di lettura

26/09/2022 - Le Marche sorridono con il Superenalotto. Nel concorso del 24 settembre sono infatti stati centrati tre “5” del valore di 17.588,15 euro ciascuno.

Una di queste è stata registrata nella tabaccheria di via Oriani 6 a Calcinelli di Colli al Metauro. Le altre due nella tabaccheria di Carlo Marx 60 a Castelfidardo e in via Gandhi 20 a Filottrano, nella zona di Ancona.

La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 278,3 milioni di euro – record per il concorso - che saranno in palio nella prossima estrazione. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata dopo l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, nel fermano.