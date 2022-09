Elezioni: De Poli, vince buongoverno Centrodestra, vincono le Marche

1' di lettura

26/09/2022 - "La squadra ha vinto: vince il buongoverno del Centrodestra, vincono le Marche. Il mio primo pensiero va ai territori colpiti dall'alluvione, a cui dovremmo dare risposte immediate e urgenti. Da oggi comincia il lavoro più importante per non deludere le attese di cittadini famiglie e imprese di questa regione, di quanti ci hanno espresso la loro fiducia che per noi ha un valore inestimabile".

Lo afferma il senatore Antonio De Poli, neo-eletto in Senato nel collegio di Ancona-Pesaro-Urbino in rappresentanza di tutto il Centrodestra. "Sono soddisfatto per il risultato in questa regione dove,

ad esempio, nella città di Ancona - feudo tradizionalmente rosso - siamo riusciti ad ottenere un risultato ben al di sopra delle aspettative. Abbiamo registrato numeri molto positivi anche

nella provincia di Pesaro Urbino. Ringrazio tutta la coalizione che ha contribuito a questo importante traguardo. La maggioranza valoriale e culturale di questo Paese, da oggi, è anche una maggioranza numerica e politica che avrà l'onore e l'onere di

guidare questo Paese. Ora abbiamo tutti una grande responsabilità: come ho detto nel corso della mia campagna elettorale qui nelle Marche: questa regione merita di compiere quello scatto in avanti che è mancato negli ultimi decenni. Il

vero lavoro inizia da oggi, al servizio dei cittadini

marchigiani", conclude De Poli.