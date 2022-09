Cinematica Festival al Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona

1' di lettura

26/09/2022 - La performance “Non me lo spiegavo, il mondo”, di Francesca Cola, sarà protagonista del crepuscolo al MAN Marche, alle 19.00, nell’ambito della IX edizione del Cinematica Festival – Natura Naturans

Francesca Cola e Giulia Ceolin immergeranno lo spettatore in un’arte ancestrale che ribalta l'antica onnipotenza della natura nell'utopica speranza della conciliazione. Una grammatica di gesti speculari, di riferimenti, di metafore e di simboli, la performance lascia allo spettatore la scelta se abbandonarsi all'immediata e unica bellezza visiva del mostrato o seguirne le tracce verso un non detto e non svelato, tanto ricco di suggestioni come disorientato nella sua fitta rete di riferimenti simbolici.

Tracce e suggestioni che potranno essere approfondite con visite guidate dedicate al tema Natura Naturans del Cinematica Festival, fra le collezioni del MAN Marche attraverso simboli millenari, immagini ataviche e capolavori, noti e meno noti, del ricco patrimonio archeologico del territorio marchigiano.

Accesso con biglietto ordinario MAN Marche - 5€ intero, 2€ ridotto 18-25 anni, gratuito under 18

Posti limitati, prenotazione consigliata allo 071 202602 o all’indirizzo mail drm-mar.museoancona@cultura.gov.it

Visite guidate prenotabili anche separatamente dallo spettacolo, con orari: 20.00, 21.00, 22.00.