Senigallia: Investe un volontario della Protezione Civile e scappa, rintracciato e denunciato un 74enne

24/09/2022 - Ha investito con l'auto un volontario della Protezione Civile della Toscana che stava effettuando dei lavori di pulizia della strada dal fango ed è scappato senza prestare soccorso. Nei guai è finito un 74enne di Senigallia.

L'investimento è successo sabato mattina intorno alle 11 all'incrocio tra viale Anita Garibaldi e via Marche. L'anziano, A.E., di Senigallia, alla guida della sua auto ha travolto il volontario della Protezione Civile Toscana, B. F., 41 anni, residente nella provincia di Grosseto, L'uomo è stato subito trasportato all'ospedale di Senigallia in condizioni non gravi. Il responsabile dell'investimento però si è dato alla fuga senza prestare soccorso.



Subito sono scattate le indagini da parte della Polizia Stradale che è riuscita ad individuare l'identità dell'investitore anche grazie a diversi testimoni. Nel frattempo il 74enne si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Senigallia e da qui è stato condotto presso il distaccamento della Polizia Stradale dove è stato indagato in stato di libertà per i reati di fuga e omissione di soccorso.