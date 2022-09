Ritmica: la campionessa del mondo Sofia Raffaeli dedica gli ori alle sue Marche

1' di lettura

21/09/2022 - "Speravo di vincere, ma non così tanto". Queste le parole, ricche di umanità e di umiltà, della 18enne chiaravallese Sofia Raffaeli dopo i successi raggiunti in Bulgaria.

Sofia Raffaeli è la prima italiana nella storia della ginnastica rimica a conquistare il titolo all-around, che arriva dopo altre importanti medaglie conquistate ai Mondiali di Bulgaria: oro al cerchio, alla palla e al nastro. E non ci ha pensato un attimo, in ogni intervista rilasciata ha ripetuto la dedica della vittoria alla sua regione colpita dalla violenta alluvione nei giorni in cui lei teneva alto il tricolore (ultimo titolo conquistato il 17 settembre). Lei, di Chiaravalle, conosce bene le zone colpite dalla alluvione del 15 settembre 2022. "Dedico il titolo mondiale alle Marche, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento. Una dedica anche alle mie allenatrici, alla Federginnastica, alla Polizia di Stato e alla mia famiglia".

Si è allenata duramente per questi importanti traguardi, dopo la maturità ha frequentato solo palestra e competizioni. E i risultati sono arrivati, oltre al pass per le prossime Olimpiadi.